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停課標準爭議　陳時中反問：原來規定真的比較嚴格？

▲▼指揮中心4/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/13記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

教育部昨天公布新停課標準，卻引發家長反彈，部分縣市表態不跟進中央。指揮中心指揮官陳時中今日反問「規定真的有比較嚴格嗎?」，強調新制並不是整個放寬，而是更精準調查，把確實需要隔離的人隔離，避免不必要停課太多，影響學生受教權。

教育部長潘文忠昨天出席中央疫情指揮中心例行記者會，說明修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」，放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天。但因12歲以下國小孩童不得施打疫苗，卻和國中、高中等可以打疫苗青少年使用同樣規範，引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」雲林縣也宣布考量12歲以下學童風險，不跟進教育部12日最新公告的停課標準。

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陳時中今日表示，原本班上一個確診就全班停課，全校有兩個就全校停課，至於現在公布是班上有一個確診全班停課，班上一起上課較長時間的就當作密切接觸者，至於跑班、老師或其他班上課，當然也有區隔是否密切接觸，有的話就先停1~3天進行疫調，如果都是陰性，就不須要跟著停課，因為沒有病毒來源，如果有陽性，該班就會作為密切接觸者，重啟接觸疫調，這樣是比較精準的作法。

陳時中強調，請大家明白不是這樣做就叫整個放寬，是更精準調查把確實需要隔離的人隔離，避免不必要停課太多影響學生受教權。

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