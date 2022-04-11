「1手勢」超難比！有人試到小拇指抽筋　一票網友震驚：舉不起來

▲原PO發現有個手勢不是每個人都做得到。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大家有試過，把小拇指壓在大拇指上，並且比出一個敬禮的姿勢嗎？」有網友日前在《Dcard》貼出一張照片，只見他比出一個手勢，說本來以為每個人都可以做到，但問過朋友後，意外發現會的人似乎不多。貼文一出，不少人試著照做卻驚呆，「乾小指頭抽筋了！人生中第一次」、「無名指完全舉不起來啊！」

這位網友以「朋友們都做不出來的手勢」為題發文，文中貼出照片，乍看就像是先比了一個數字3，不過要將小拇指壓在大拇指上，其他手指則是併攏，「一定要小拇指在上，並且確實往下壓喔！」他就表示，會發這篇是因為，本來以為這個手勢每個人都做得到，「殊不知在問過朋友之後，發現好像會的人不多XD」。

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▲就是這個比3的動作，看似簡單卻難倒一票人。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，吸引許多人嘗試，就有網友震驚，「欸X！我不行欸哈哈哈哈」、「左手可，右手不行還會抽筋」、「乾兩隻手都不行，而且瞬間覺得自己的姿勢很智障」、「我做看起來像手指壞掉」、「完全不行！連比9的小拇指都是直挺挺」、「我無法控制我的無名指，一直跟著彎下來」、「左右手都不行，無名指直接被小指拖下去。」

▲有網友不管怎麼試，都無法將手指併攏。（圖／翻攝自Dcard）

也有不少回報成功的留言，「我兩手都可以，我以為每個人都會」、「我比這個跟出布一樣簡單= =」、「小拇指還可以在大拇指上滑動的我」、「我兩隻都可以，但是只有左手不能比9，看來是國中的時候當童軍有訓練到（誤」、「訣竅就是大拇指靠近小拇指下面一點。」

▲不少人一次就成功。（圖／翻攝自Dcard）

還有網友則是笑說，「我像白癡一樣在大街上一直比3」、「看著你的照片跟做一次，無名指跟小指一起抽筋！我後悔嘗試了」、「我在捷運上看到有個人也在比這個手勢，確認過眼神，他肯定是在看這篇的人」、「我痛恨這種文，每次看到都會想跟著試，然後不成功就會很氣。」