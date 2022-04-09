限速60km竟飆139！6車禍7死全因超速　霧峰警每天開207紅單

▲▼霧峰警方日前拍下限速60公里路段，竟然飆速139公里，今年已有6件車禍、7人死亡，全因超速造成。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰警分局轄區今年1、2月共發生6件車禍、7人死亡，原因全是超速，警方為遏阻意外事件發生，1至3月光是移動式測速照相就已開出1萬8627件，平均1天207張紅單，甚至在限速60公里的路段竟然飆速139公里，警方除加強執法外，也呼籲民眾愛惜生命。

霧峰區中投東路及大里區環河路，今年1、2月共發生6件重大車禍，造成7人死亡，其中2人還是一對23歲的年輕情侶，警方主動加強執法，1月至3月的移動式測速照相已取締1萬8627件，相較去年同期增加350%，超速40公里以上的違規有922件，測照地點以中投東、西路及環河路為執法重點路段，甚至在限速60公里的環河路快車道，竟拍到時速高達139公里的嚴重超速，依道交條例第43條規定，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月及接受道路交通安全講習。

霧峰警方除了會同相關機關辦理會勘，研擬道路工程改善方案之外，並針對酒駕、超速、闖紅燈、逆向行駛、不依號誌違規左轉及併排停車等，全面強化執法，十次車禍九次快，行車速度越快，發生交通意外事故的機會越高，尤其機車是沒有保護騎士的外殼，一旦發生意外，往往會造成嚴重死傷。

此外，霧峰警方也會同環保局、台中區監理所等單位，共同執行「環、警、監聯合稽查」勤務，不定期以封閉式路檢的方式，攔查取締噪音超跑、大型重機車及違規改裝車輛，4月6日晚間9點至11點，2個小時在大里區德芳南路就攔檢19輛，由環保局依噪音管制法第26條規定告發1800元罰鍰，並應依指定時間場次完成車輛複驗。

分局長李建興呼籲，霧峰、大里地區民眾注意交通安全，也提醒民眾夜間或清晨等視線不佳的時段，在外行走應著亮色衣物或佩戴發光的手環等配件，讓車輛注意到自己，避免被車輛撞擊，車輛駕駛人行經路口時亦應減速慢行，注意是否有行人要通過路口，避免事故發生，共同營造安全、友善的用路環境。