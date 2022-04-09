明明不同符號「刮刮樂也中獎」　他一口氣中3000元！破解玩法驚呆

▲刮刮樂超多符號，讓人看了眼花撩亂 。（圖／翻攝我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益）



網搜小組／劉維榛報導

買這款「雙重好運」刮刮樂要注意！一名男網友透露，最近衝著新版刮刮樂上市，買了一款雙重玩法的版本，由於「您的符號」對中「幸運符號」只又中700元，原來底下符號獎金2個相同也中獎，等於原PO只花200元就中3000元，讓網友驚呆朝聖，另有幸運兒也分享「中3000 +1，一開始也沒看懂！」

一名男網友在臉書《我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益》表示，週四（7日）花了200元買新款刮刮樂「雙重好運」，結果被財神爺眷顧，幸運中了3000元，但要是眼睛不睜大一點，可能會誤以為只中700元。

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以往刮刮樂遊戲規則中，是要對到上方幸運符號或是符號要三個相同才中獎。不過照片可見，原PO只對中鑽戒的200元符號，與皇冠的500元，照理只有700元，到底哪來的3000元？

答案揭曉，原來骰子與鑽石都是「2000元」，且獎盃與鈔票也皆為「300元」，因此700元+2000元+300元等於原PO爽中3000元入袋。

對此，原PO提醒，買這款雙重好運刮刮樂要注意，金額兩個相同的也有中獎，且他還大讚「這款蠻好中的！」

文章曝光後，底下網友也看了眼花撩亂直呼，「這款遊戲方式，真的容易讓人搞不清楚中獎」、「背英文代碼也是一招，但我遇到新款的通常還是會掃描一下」、「中3000 +1，一開始也沒看懂」、「所以懂得看英文代號很重要」、「前天才買，還好我都帶走」。

▼中獎藏細節。（圖／翻攝我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益）



▲「雙重好運」共有4個頭獎200萬元，總中獎率36.4%。（圖／台彩提供）



事實上，刮刮樂的遊戲種類非常多，且每年都會出不同款式的刮刮樂，有些民眾刮完後沒有看清楚，以為自己沒有中獎，就丟進垃圾桶裡，店家打烊後整理垃圾桶時，常常會撿到中獎的刮刮樂，因此建議民眾，刮完後不管有沒有中獎，都可以拿給店員掃碼，或是下載台彩APP，使用QRcode掃描確認，以免與財神爺擦身而過。