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社會 社會焦點 保障人權

身高160cm曾多次縱火！八德外役監公布「逃獄者特徵」脫逃處曝光

▲▼八德外役監遭嫌犯攀爬越獄的圍牆。（圖／八德外役監提供）

▲林姓受刑人脫逃處曝光。（圖／八德外役監提供）

記者董美琪／綜合報導

一名26歲林姓男子因涉犯放火燒毀他物及竊盜罪在八德外役監服刑，8日中午以上廁所為藉口，從廁所旁的矮圍牆翻牆逃亡。外役監發現林不見，趕緊調閱監視器，確認林已經翻牆逃逸。獄方目前已經報警全力尋人中，晚間也公布林男特徵，其脫逃時身穿黑衣灰褲，身高約160公分，呼籲民眾注意提防。

法務部矯正署八德外役監獄晚間表示，林姓受刑人於8日13點40分以上廁所為由，疑似由作業場所旁攀爬圍牆脫逃，目前已經向桃園市警察局龜山分局大林派出所報案。

管理員於巡視時，發現林男不在作業場所，以為還在上廁所，到廁所找人卻未見人影，趕緊調閱監視器發現，疑似林員的黑衣人身影，於13時42分翻越作業處所圍牆脫逃。

▲▼法務部矯正署八德外役監獄。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部矯正署八德外役監獄。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，林男僅160公分左右，逃脫時身穿黑上衣及灰褲子，事發當時因廁所離圍牆只有1、2步距離，且圍牆不高，林男因此逃脫。85年次的林姓受刑人犯放火燒毀他物及竊盜罪，刑期9年10月，已有9次返家探視紀錄，於執行期間無異樣。

由於外役監收容的人大多是表現良好的受刑人，因此採低強度管理，外牆沒有特別做高，假日可以回家與家人團聚。

據悉，林男涉及公共危險罪為多次在百貨公司、火車站及捷運站縱火，其中一次曾在百貨公司把點燃的衛生紙丟進垃圾桶，導致垃圾桶起火，廁所設備受熱毀壞。目前林男脫逃動機未明，正由警方追緝中。

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