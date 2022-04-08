惡鄰潑糞機車2天3次！還把安全帽翻過來　屎尿男重判下場出爐

▲王男因故與鄰居黃女產生嫌隙，半夜向黃女機車潑糞，導致黃女機車不堪使用，高雄高分院依毀損他人物品罪，判處王男5月徒刑。（圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一王姓男子與鄰居黃女因故產生嫌隙，竟連兩日三度向黃女機車潑糞，導致黃女從機車置物籃、座墊到安全帽等，都沾滿屎尿，經清理後仍散發惡臭，已達不堪使用的地步，最後還要用塑膠袋把機車包起來以免影響鄰居。黃女憤而報警處理，經高雄高分院審理，依毀損他人物品罪，判處王男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

王男因故與鄰居黃女產生嫌隙而心生不滿，竟於民國109年12月19日1時32分許、同日9時8分許、隔日（20）日3時26分許，將糞便及尿液等穢物潑灑至黃女停放在騎樓的機車上，還特地把黃女的安全帽帽裏朝上，往裡面倒糞，導致安全帽、機車坐墊、前車置物籃、後車載貨籃，甚至籃內的保鮮盒及雨衣，全都沾染糞尿穢物，已達不堪使用的程度，黃女怒而報警。

王男否認毀損黃女機車，辯稱黃女的機車被潑糞不是他幹的，如果監視器有拍到他就承認。但他從來沒潑任何東西到黃女機車上，他潑的是符咒水和榕樹葉，而且是潑到騎樓，沒有潑到車子。

黃女表示，機車就停在她住處前，20日那天半夜聽到潑東西的聲音，出去察看發現機車被潑糞，立即報警處理。王男把她的機車「從頭到尾都潑了」，根本無法清洗，除了機車本身，她把其他東西都丟了，第二天機車開始發臭，怕影響鄰居，只能用塑膠袋把機車座墊包起來。

經高雄地院審理，認為王男有業務過失傷害案件前科，五年內再犯刑屬於累犯，且於短短2日內3度以排泄物潑灑至黃女機車及機車上的物品，導致機車座墊及其他物品均已無法使用，並已干擾附近居住安寧，加上王男犯後否認犯行，也無任何悔意，最後高雄高分院依毀損他人物品罪，判處王男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。