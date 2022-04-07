備戰疫情　陳時中：輝瑞口服藥買逾10萬人份、打疫苗500元獎勵延長

▲立法院社會福利及衛生環境委員會，衛福部長陳時中（左）答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

蔡英文總統定調國內防疫政策非共存、非清零，將走向「減災」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日提及藥物儲備方面，正在進行大規模採購計畫，輝瑞口服藥預計新購10萬人份以上；另在疫苗覆蓋率方面，長者接種疫苗提供500元獎勵措施原定4月10日到期，陳時中也鬆口表示將再延長。

社會福利及衛生環境委員會今日邀請衛生福利部等部會就「因應COVID-19疫情多點爆發，社區、學校、職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」進行專題報告，並備質詢。

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陳時中報告時指出，目前瑞德西韋已經採購8.2萬劑，保障重症患者治療權益；至於輝瑞口服藥Paxlovid、與默沙東的Molnupiravir分別採購2萬人份與5040人份，提供具重症風險因子的輕中度新冠確診病患使用。

根據指揮中心昨公布藥物採購規劃，全台尚有1萬6000人份的瑞德西韋，輝瑞的Paxlovid、默沙東的Molnupiravir合計則有7500人份，抗病毒藥總數為2萬3500人份。

民進黨立委賴惠員詢問何時會準備大量採購口服藥物、採買數量與何時引進等。陳時中回應，目前數量尚在洽談，雖較難估計確切數量，但目標規劃以不低於國際水平的數量來購買。目前輝瑞口服藥仍需要搶貨，台灣訂購的數量約有1.5萬人份尚未到貨，但後續還會新採購，將以10萬人份以上的數量來規劃。

國民黨立委蔣萬安提出，國內長者疫苗覆蓋率低於新加坡、韓國，有無積極策略提高長者接種意願？陳時中表示，其實台灣整體打疫苗的情況算是前段班，但因應未來疫情，當然是越高越好，長者500元獎勵補助原至本月10日，現在確定補助會延續，鼓勵與管制並重，希望提高接種率。