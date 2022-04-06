廖國棟助理確診　指揮中心證實：2立委被匡列居隔

▲立委助理確診，立法院設置PCR或快篩檢驗收件處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

立委廖國棟的2名國會助理（案24397、案24398）確診，衛生局已匡列175人居家隔離，並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者。據了解，助理因曾在3月底陪同立委到衛環委員會，而指揮中心也證實，目前有兩位立委被匡列居隔。

立法院中興大樓807委員研究室兩名助理確診新冠肺炎，立法院5日初步清查院內足跡，包含小吃部、茶水間、停車場、研究大樓（中興大樓）8樓等均入列，立院6日也在研究大樓前設置PCR或快篩檢驗收件處，開工日加強防疫管制。據了解，確診的立委助理曾在3月底陪同立委至衛環委員會，而指揮中心指揮官陳時中也說，因為當天早上有專案報告，他後來另有會議就離開，並未碰到廖國棟及助理。

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對於立院的疫情，指揮中心發言人莊人祥也說明，目前有兩位立委被匡列為居家隔離。

立法院也表示，後續請與足跡有關之院內單位將曾與兩名助理接觸者，分為無接觸、業務接觸和接觸確診個案三大類，比照本院昨日發布之自主應變作為，做好自主健康監測，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

立法院指出，針對院區足跡有關之單位人員如有需進行PCR或快篩檢驗者，請比照委員研究大樓8樓和台北會館7樓，儘速前往篩檢，立法院院區內公共區域及各會議室、辦公室均已於清明連假期間完成清潔消毒工作，另與確診足跡有關之廖國棟委員、鄭天財委員PCR檢測均為陰性，其辦公室助理也都快篩陰性。

立法院提醒，為避免增加感染風險，即日起請部會國會聯絡人及相關行政人員，配合減少來院人數、次數，亦請各媒體相對盡量減少來院採訪派遣。進入院區時請避免進入院內非必要之辦公區域或會議室，並全面配戴口罩、做好個人清潔消毒、簡訊實聯掃QR Code等。