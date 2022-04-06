過年缺蛋到現在沒監委要查　曾銘宗質疑「監察院怕陳吉仲」

▲國內從農曆過年前引發缺蛋荒。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委曾銘宗6日指出，缺蛋問題從過年前到現在都沒有解決，卻沒有監察委員立案調查，質疑監察院是害怕農委會主委陳吉仲還是行政院，希望監察院多關心一些民生議題。對此，監察院秘書長朱富美回應，監察院會將今天質詢的意見帶回去了解。

立法院司法及法制委員會6日邀請朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，國內從過年前就缺蛋，目前都還沒有解決，監察院有沒有立案調查。朱富美回應，「回覆委員，沒有」。

曾銘宗再問，鏡電視的案子吵得沸沸揚揚，監察院有沒有立案調查，朱富美則說，現在已經在發函了解、蒐整資料中，「這是一個階段，已經有開始行動了」。

曾銘宗指出，過去很多社會重大的民生案件，「報紙一登出來，監察委員搶著立案調查，有時候還要抽籤」，國內雞蛋從過年前缺到現在，卻沒有監委立案調查，「能不能立案調查，或者我還要去監察院按鈴陳情」。朱富美則說，「今天的質詢，我們就回去做個紀錄來了解」。

曾銘宗質疑，國內雞蛋缺那麼久，監察院是害怕陳吉仲還是行政院，監察院從過年前到現在都沒有立案調查，陳吉仲日前聲稱缺蛋的情況在3月一定要解決，所以特地利用連假天天去看，發現還是有些地方買不到雞蛋，希望監院多關心一些民生議題。

曾銘宗也說，自己過去對監察院很敬畏，現在要調查卻怕東怕西，甚至害怕行政院講話，希望監察院發揮憲法層級的獨立機關功能，不要有太多政治考量，對國家社會發展作出貢獻，這才是功德無量。