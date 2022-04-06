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人妻為救癌夫慘淪性奴！蕃茄園變淫辱地獄　狼老闆下場出爐

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲彰化一女子在番茄園工作時，遭陳姓雇主性侵，其丈夫憤而提告。經彰化地院審理，依侵害配偶權判處陳男15萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一女子阿玲(化名)因丈夫罹癌化療無法工作，於是一肩挑起家計，到一陳姓男子的番茄園工作。想不到陳男見她頗有姿色，又正逢經濟困難無法隨意辭職，多次趁她落單時猥褻性侵。最後陳男惡行遭揭發，阿玲丈夫也憤而以侵害配偶權提告，最後彰化地院判處陳男應賠償阿玲丈夫15萬元。

阿玲的丈夫患有癌症三期，因進行化療而身體虛弱無法工作，需由阿玲擔起家計，於是她於109年12月間由網路獲知番茄園缺工消息，到陳男的番茄園工作。

110年1月間，因番茄園採收量劇減，陳男辭退所有員工，只留阿玲一人，開始趁無人之時對阿玲上下其手，經常假藉按摩等藉口故意觸摸阿玲胸部、下體、臀部等。阿玲雖反抗，並強調已有家庭，陳男皆充耳不聞。利用阿玲經濟困難無法隨意辭退工作，多次強行猥褻。

110年2月18日，趁阿玲獨自在番茄園進行採收工作時，陳男又不顧阿玲拒絕，強行猥褻；當阿玲又再次反抗，陳男竟脫掉自己的内、外褲，在阿玲面前自慰，並要求她替自己口交，阿玲不願意，陳男隨即強行把阿玲拉到番茄園邊性侵。

至3月2日間，陳男又趁番茄園只剩兩人時，對阿玲說：「他很想要」等語，阿玲不敢激怒陳男，以「月事來」、「怕懷孕」等語拒絕，陳男不死心，又再度強行拉到一旁性侵得逞。

而後事情揭發，警察介入調查，阿玲丈夫也憤而提告，他認為原本他與阿玲家庭和樂，因自己生病無法工作，只好讓阿玲出外工作，想不到竟被陳男以雇主之便任意欺辱，造成阿玲精神重大創傷，更破壞兩人原本幸福的家庭，使他感覺自責、難堪、羞辱。

陳男否認自己對阿玲有猥褻和性侵的行為，表示他只有撫摸阿玲，阿玲還用臀部撞他私處，另外兩人只發生過一次關係，請求法官因他經濟不好，能從輕量刑，並稱自己因為被指控性侵而罹患憂鬱症。

經彰化地院審理，陳男既坦承與阿玲發生性行為，確實侵害阿玲丈夫之配偶權，審酌兩方經濟情況，最後就阿玲丈夫提告，依侵害配偶權判處陳男需賠償阿玲丈夫精神慰撫金15萬元。

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