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東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

▲台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬。（圖／環保局提供）

▲台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬。（圖／環保局提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

2022年度智慧50大奬日前揭曉，台中市以「空品感測器物聯網」報名參加，從全世界近200份投稿參賽項目中脫穎而出，成功獲得本屆「智慧50大奬」殊榮，為東亞唯一獲獎的城市。

台中市政府表示，全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）為表揚世界具影響力的智慧城市，自107年起，逐年舉辦「世界智慧50大奬」（Smart 50 Awards）。今年的頒獎典禮於4月4日在美國俄亥俄州哥倫布市舉行。考量美國頒獎典禮防疫因素，副市長令狐榮達特別指導並協調，感謝外交部及駐芝加哥辦事處全力協助，由經濟組長鄭錦松代表出席獎。

環保局表示，市長盧秀燕上任後強調資訊公開透明的藍天白雲計畫，全方位整治空氣品質，在每季親自主持的空污改善會議上，更要求空污火點的科技預警工作務必突破技術瓶頸，此案成功獲得國際肯定，也為各局處合作夥伴關係建立最佳模範。

環保局提到，「智慧50大奬」評分項目包含參賽計畫內容及對實施城市所產生的價值與效益，台中市建置的「空品感測器物聯網」及其環境治理成果參賽，運用現階段轄內布建的空品感測器結合物聯網技術，發揮多元價值應用，並即時將空品資訊視覺化、重大空污事件影響範圍追蹤以及工業區污染源鎖定，亮眼表現在選拔中備受國際評委青睞，一舉奪魁成為2022年度50大智慧城市創新之一。

▲台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬。（圖／環保局提供）

▲環保局說明，轄內布建空品感測器已達1411台。（圖／環保局提供）

環保局說明，轄內布建空品感測器已達1411台，數量不僅淩駕於各縣市之上，更充分發揮空品感測器監測優勢效益，腦力激盪結合「空品感測器物聯網」平台，學習台中市警方科技辦案的關鍵技術，輔助台中市空品管理及智慧執法，去年更提供重大火警現況，和消防局合作空品影響分析超過40次；稽查處分空污案件超過30件次，裁罰金額超過1000萬元。

突出的績效也讓台中市於去年11月受環保署邀約，在空品感測物聯網合辦會議與交流活動上向各縣市分享經驗，此次獲得國際獎項肯定，讓台中市空品感測器物聯網不僅在國內表現突出，也在世界舞台上發光發亮，更認證台中市成為全球智慧城市，突顯全球永續環境科技治理成效。

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