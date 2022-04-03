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她「胸口釘入」金龍徽章　參與《木曜》跟邰智源、KID錄影掀討論

▲▼水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

▲水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前在社群分享知名網路節目《木曜4超玩》體驗海軍水下作業大隊（Underwater Operations Unit，UOU）的影片。其中，一名女隊員任婕也參與節目拍攝，其實她正是2020年時，水械專長班結訓後，由哥哥在其胸膛釘入「金龍徽章」，而備受討論的潛水員。

蔡英文日前在臉書分享《木曜4超玩》挑戰一日水下作業大隊的影片表示，藝人邰智源、KID林柏昇真的跟著水下作業大隊，一起上枕木、抬膠艇、訓練防嗆等。她說，要成為一位合格的潛水員，必須通過非常扎實的訓練與考驗，才能執行救難潛水、水中爆破等高難度任務。

蔡英文強調，面對烏俄戰爭，大家對於國防事務都很重視，透過一日系列，看到嚴格的訓練真的相當不容易，但這就是國軍的日常。她感謝木曜4超玩的挑戰，帶大家深入認識水下作業大隊。

▼水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

▲▼水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

在《木曜4超玩》這一集內容中，有一名女潛水員任婕也跟著邰智源、KID林柏昇一起進行訓練，透過影片內容，男隊員操練的各種動作，任婕也都能熟練執行，在網路上備受討論。

事實上，任婕在2020年就已成為討論，當時她108期水械專長班日前結訓，當時由哥哥任毅上士將象徵訓練合格的「金龍徽章」直接釘入她的胸口，畫面在海軍公布之後震驚眾人。

任婕當時透露，她第一次跟哥哥說，自己也想跟他一樣，成為水下作業大隊隊員，沒想到哥哥竟翻了她一對白眼及兩聲「呵呵」；不過，後來哥哥看她很認真，又補一句，「如果你完成訓練、通過考驗，我希望由我幫你釘金龍徽」。

任婕說，她是在哥哥的「激勵」下，加入海軍並報名108期水械專長班，訓程一開始還算順利，但在負重踩水課程時遇到難關，「嗆水的痛苦」及「體力的不足」，一度讓她萌生退意。

所幸，任婕在哥哥給了不少建議及訓練方法後，她終於通過考驗，順利完訓，水下作業大隊也安排她的哥哥，親自為她釘上金龍徽。任婕當時說，沒什麼好哭的，但看到哥哥在她完訓後，驕傲地為她釘上金龍徽時，真的覺得好慶幸、好驕傲。

▼水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

▲▼水下作業大隊任婕2020年順利完訓，由哥哥釘入金龍徽章。（圖／中華民國海軍臉書）

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