　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遠洋漁業公司誤報卸魚地　挨罰400萬拒繳！執行署一招搞定

▲這家遠洋漁業公司誤報卸漁港口遭罰400萬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲這家遠洋漁業公司誤報卸漁港口遭罰400萬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港一家遠洋漁業公司誤填漁船卸魚港口，被漁業署以重大違規裁罰400萬元卻拒繳，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，執行人員發現該公司還有一艘遠洋鮪釣船計畫進行查封，公司終於繳清罰款，前後只花19天，展現執行高效力。

▲這家遠洋漁業公司誤報卸漁港口遭罰400萬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這家遠洋漁業公司原定於2020年11月9日委託運搬船在模里西斯路易士港卸魚，另於11月9日申請變更預定卸魚日為同年月12日，惟運搬船的漁獲物實際上是11月13日在高雄前鎮漁港卸魚，等於未經許可在港口卸魚。

業者雖然抗辯是因為公司職員同時送交四艘漁船的資料，而誤填漁船卸魚港口，仍被行政院農業委員會漁業署以該公司違反遠洋漁業條例等相關規定，有重大違規而裁罰400萬元。業者收到裁處書後拒不繳納。

屏東分署今年1月14日分案後，立即調查漁業公司船舶所有權登記資料，經主管機關函復義務人有一艘總噸位452噸的鮪釣船，為避免義務人脫產，執行人員旋即趕在農曆年前發函查封船舶，農曆年後書記官遲未接到業者聯絡詢問相關事宜。

執行人員遂於2月16日至公司東港營業地現場訪查，遇到的員工表示有收到分署查封公文，惟漁船仍在印度洋海域作業，且公司已於訪查前一日甫將400萬元罰鍰全數繳清，並當場提示銀行的匯款申請書為憑。書記官與漁業署公文確認義務人是否繳清後，於上週已發函塗銷漁船的查封登記。

台灣自2015年10月1日遭歐盟列入漁業不合作國家警告的黃牌名單，為解除黃牌警告並使得漁業外銷更順利，漁業署修正相關法規，並制定一連串措施及罰則，以警惕漁業工作者於作業時應更加謹慎，以免影響臺灣漁業工作者的權益。

我國遠洋漁業作業漁場遍佈世界3大洋區，近5年總產量高達120萬公噸，總產值為950 億元，如漁業名聲不佳，對於相關從業者生計影響甚鉅。

這件400萬元罰單從分案到繳清只花了19個工作天，屏東分署提醒漁業公司違反遠洋漁業條例規定者，除了漁業證照會被收回或廢止外，另外會被處以最高4500萬元罰鍰，拒不繳納經移送者，分署一定會強力執行，以保護臺灣的國際聲譽並維護海洋資源的永續發展。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／俄火箭空襲烏第2大城　屋頂全垮狂燒！
日本免隔「不含高端」！　陳時中提2方式因應
ET民調／十大政治領袖！　賴清德超車侯友宜奪冠
屈中恆「肛門流膿」急住院開刀　醫生：屁股不是這樣玩的
普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁去日無多
機組員檢疫放寬！　短程航班可「7天自我健康監測」
烏克蘭傳「不斷戰勝？」　6張圖卻曝：基輔危險了
國小電腦老師學生確診！「幼兒園傳播鏈」已26人染疫
快訊／本土今+2！　另增47境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

母獄中操盤！23歲最年輕議員上任就涉貪　黃捷怒轟：恬不知恥

超狂詐騙！誆匯5萬才能解卡　真警察連線還被嗆：懂不懂啊

遠洋漁業公司誤報卸魚地　挨罰400萬拒繳！執行署一招搞定

228連假酒駕大執法　台中警3天取締99案70人公共危險罪送辦

遊小琉球深夜放鞭炮惹毛在地人　2男嗆聲慘被群毆濺血送醫

法官也同情！他種大麻遭逮　「感情不順」獲輕判+緩刑

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信　警調監視器追人

新店市區路旁驚見骨灰罈！網歪樓：誰家預售屋...警貼通知限期移走

盜領470萬畫面曝！包養男遭綁磚棄屍　蛇蠍女一家還潛溪搬石壓屍

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

母獄中操盤！23歲最年輕議員上任就涉貪　黃捷怒轟：恬不知恥

超狂詐騙！誆匯5萬才能解卡　真警察連線還被嗆：懂不懂啊

遠洋漁業公司誤報卸魚地　挨罰400萬拒繳！執行署一招搞定

228連假酒駕大執法　台中警3天取締99案70人公共危險罪送辦

遊小琉球深夜放鞭炮惹毛在地人　2男嗆聲慘被群毆濺血送醫

法官也同情！他種大麻遭逮　「感情不順」獲輕判+緩刑

嗆「射殺蓬佩奧」！遠景基金會收恐嚇信　警調監視器追人

新店市區路旁驚見骨灰罈！網歪樓：誰家預售屋...警貼通知限期移走

盜領470萬畫面曝！包養男遭綁磚棄屍　蛇蠍女一家還潛溪搬石壓屍

iPhone 鎖定畫面「農曆日期」如何取消？簡單2步驟完成：不再遮圖片啦

陌生網友求助想借錢！他傻眼「從沒見過面」：當我盤子？

烏克蘭「東奧銅牌」親上戰場！33歲生日換上軍裝　籲粉絲捐款烏軍

傳洪一中接台鋼教頭　台鋼：總教練海選名單之一

郭俊麟對樂天2局失1分、最快143公里　右手指沒破皮

運動品牌加入國際體壇制裁俄羅斯行列　宣布暫停合作關係

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

軟Q外皮沾滿椒鹽花生粉！高雄「髒髒草莓大福」爆餡巧克力太邪惡

《天之驕女》破400集「擠進前三名」　茵芙催眠空演5分鐘網看傻：太離譜了！

去骨田雞腿、白雲豬肚卷　晶華軒把功夫老菜納入常態性菜單

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

小三埋伏殺牙醫！檢警相驗遺體　家屬到場

林森北海量酒店妹突斷片　慘淪3P女主怒開吉

小三狠殺人夫相驗出爐　割斷主動脈放血奪命

更多熱門

相關新聞

幼兒園集體虐嬰　台中社會局4高官自請處分

幼兒園集體虐嬰　台中社會局4高官自請處分

台中市華興托嬰中心連環爆出虐嬰案，社會局今天公告裁處結果，托育人員黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍各遭重罰15萬元，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人簡淑喜也被罰30萬元、停辦1年。社會局長彭懷真今天受訪表示，自請處分部分上周已經送交政風單位，將等調查結果出來。

飯店又偷排汙水　日月潭成「陰陽海」

飯店又偷排汙水　日月潭成「陰陽海」

6次酒駕3拒測　「田僑仔」不動產遭查扣

6次酒駕3拒測　「田僑仔」不動產遭查扣

台3線跑步遭測速桿拍照　警開罰300說話了

台3線跑步遭測速桿拍照　警開罰300說話了

霧燈vs.菊花燈哪個最討厭？

霧燈vs.菊花燈哪個最討厭？

關鍵字：

遠洋漁船公司卸貨港口罰款漁業署執行署屏東分署

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面