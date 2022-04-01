為挽回前女友竟當街強行載走　男子1hrs主動人車到案

▲▼一名男子為了挽回前女友的心，竟然當街強行載走，後來1小時後主動到案。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台北市25歲陳姓男子為了挽回23歲湯姓前女友的心，今天凌晨3點多以索回外套為由約出湯女，陳男苦口婆心勸合，但湯女仍不願復合，一時衝動利用自小客車強行載走，湯女友人見狀報警，警方隨即出動警網全面搜尋，後來連絡上陳男，經曉以大義，1小時後，陳男載著湯女回到派出所說明，湯女一度還護航，後來警方出示監視器後，湯女無奈承認，訊問後將陳男依妨害自由罪嫌報請台中地檢署偵辦。

豐原警分局翁子派出所4月1日凌晨3時36分獲報，在豐原區南村路發生男女情感糾紛，女子遭男子強拉上車載走，去向不明，擔心發生危險，警方獲報後立即發布線上各警網實施攔截圍捕。

不久，湯女主動打給友人告知人平安，警方於是透過電話要求陳男到案說明，在市區開了1小時的車之後，陳男心想難逃法網，於是把湯女載到派出所。

據了解，2人交往半年，湯女認為個性不合，提出分手，陳男不願意，半夜以要拿回放在湯女家的外套為由約出來，結果湯女仍不願復合，陳男一時情急，竟強行把湯女推進車，並且迅速開車離去。

2人到派出所時，湯女一度還幫陳男圓謊，辯稱是她主動上車，不是被迫，直到警方出示監視器畫面，清楚看到陳男和湯女先是拉拉扯扯，後來被強拉上車，湯女這才坦承確有其事，警方最後以違反湯女自由意願控制行動的行為，依妨害自由罪嫌偵辦。