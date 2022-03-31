官方急令飼主染疫「寵物一律撲殺」　魔鬼行徑網炸鍋：強制殺家人

▲江西上饒去年11月發生一隻柯基犬因飼主被隔離，慘遭防疫人員闖入打死。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸疫情延燒，河北省轄下的廊坊市安次區29日發布緊急通知，要求陽性患者飼養的寵物「一律撲殺」，但文件公開後立刻在微博被網友罵翻，稱「讓人恐懼的已經不是病毒，而是比病毒更毒的一些魔鬼！」安次區隔天再度「緊急發文」，向大眾致歉，並強調撲殺工作未展開，並已收回通知。

綜合陸媒和港媒報導，安次區29日發出的《關於迅速開展陽性患者戶內豢養動物撲殺工作的緊急通知》中，要求各部門針對COVD-19確診者住所內飼養的動物「展開撲殺」，而且要「迅速、堅決、果斷、徹底、盡快」，而這麼做是為了「確保民眾返家安全」，強調如果陽性患者家中有寵物卻沒有撲殺，「堅決不允許反家居住」。

沒想到文件迅速在微博瘋傳引起熱議，最初安次區農業農村局辦公室工作人員證實的確收到有關通知，但「還沒有開始執行」。之後微博風向更直接炸鍋，網友紛紛飆罵，「寵物是個人財產，進屋殺掉個人財產就是有問題，更何況大部分養寵物的人都把自己的寵物當家人，你強制進屋殺家人嘛」、「這種簡單粗暴的殺害行為簡直是往他們心上捅刀子」。

▲安次區官方下達撲殺令。（圖／翻攝微博）

還有更氣憤的網友表示，廊坊已不是第一個這麼做的行政單位，自從去年江西上饒的「打狗」事件後「全中國已經神經高度緊張，如果你們敢陽奉陰違，那我們不會再主動配合防疫，大家一起毀滅！你們就是歷史的罪人」、「現在讓人們恐懼的已經不是病毒了，而是比病毒更毒的一些魔鬼！」

江西上饒去年11月發生防疫人員趁民眾在飯店隔離期間，未經飼主同意直接進到居所內，把飼養的柯基拖出來活活打死。然而事實上儘管曾在寵物身上採集COVID-19病毒陽性反應，但並未有科學表明寵物實際會「動物傳人」，因此上饒與安次區的行為才會無法得到網友諒解和理解。

在微博被網友狂轟猛炸一天後，安次區防控辦終於發文致歉，強調「相關撲殺工作尚未展開」，在經過廣大市民熱心提醒以及認真研究過後，「發現此項政策確有不妥之處，現已將該通知收回，並停止實施。」不過網友還沒放過安次區防控辦，表示相關過激且不必要的措施已經不是第一次了，希望官方追責。