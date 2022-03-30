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幼教師幫綁頭髮　女童媽嫌「一點創意也沒有！」網勸：收造型費

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

▲一名幼教師幫女童綁頭髮，竟被家長嫌「一點創意也沒有」。（示意圖，與本文無關／CFP）

網搜小組／閔文昱報導

幼稚園老師工作內容繁瑣，壓力也不小。一名幼教老師表示，他每天下午都會幫女孩子綁頭髮，而這也是他應該要做的事情，不過某天幫一位小女生綁完頭髮後，對方竟說「老師，我媽媽說你綁的頭髮一點創意也沒有。」讓他聽了瞬間傻眼，直呼「哈囉！我是幼教老師，不是美髮師好嗎！」

這名幼教師在臉書社團「靠北幼稚園」表示，每天下午幫女孩子綁頭髮是她的工作內容之一，而綁的漂不漂亮是其次，重要的是只要整齊就好，「回家才不會讓家長覺得，小女生頭髮凌亂不堪。」不料，他日前在幫一位小女孩綁頭髮時，對方竟突然跟他說「老師，我媽媽說你綁的頭髮一點創意也沒有。」讓他聽了瞬間愣住。

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▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲幼兒園老師要照顧多名孩童，相當不簡單。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，他每天要照顧很多孩子，甚至還要綁十幾個女生的頭髮，沒想到竟還會被要求綁頭髮要精緻創意，「我整個人傻眼…什麼樣的頭髮叫做有創意？」直喊「哈囉！我是幼教老師，不是美髮師好嗎！」

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「我都很感謝老師，幫忙維持小朋友的整潔，現在的老師真的辛苦了，什麼都要會，遇到一些不明事理的家長還要被嫌棄」、「老師真的沒有義務要幫孩子綁頭髮，幫忙整理整齊已經非常感謝了」、「不要幫她綁，每天隨風飄動展現各種造型」、「要多有創意，媽媽請示範，謝謝」、「叫媽媽記得多付造型費」。

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關鍵字：

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