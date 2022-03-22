台南民宅傳哀嚎聲　多名男子阻進入...警清樓救出被害人

▲驚傳哀嚎呼救聲，台南市警四分局強勢動員，清樓救出遍體鱗傷被害人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市四分局華平所22日凌晨0時許執行臨檢盤查勤務時，突聽到現場有人哀嚎聲，立即呼叫大批警力前往查察，但被多名男子阻攔，經警方請示台南地檢署檢察官後，入內清樓，在3樓救出被打得遍體鱗傷的被害人送醫，並將現場涉案人帶回調查，初步查出雙方係債務糾紛，警方依妨害自由等罪嫌送辦。

警方說，進入大樓查察時，該民宅聚集數名犯嫌阻攔，馬上報告台南地檢署檢察官後，入內清樓，並在該處3樓空房內發現全身多處受傷之陳姓民眾，被害人表示遭毆打，警方隨即請求救護車到場送醫治療，並帶回在場犯嫌釐清案情。

案經專案小組漏夜追查，初步了解係因陳姓被害人前往友人住處討論債務問題，未料雙方一言不合，被害人隨即遭毆打成傷。被害人送醫後，初步傷勢診斷手腳多處擦挫傷，無生命危險，全案將依傷害、妨害自由等罪嫌將相關人等解送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查其他涉案人員到場說明。

四分局長王子雄表示，對於違法之犯嫌必當依法究辦，在場之相關犯嫌，即便未出手毆打，在場助勢，妨礙自由者亦將查緝到案，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命、身體、財產安全。