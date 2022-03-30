「太早打方向燈」駕駛收罰單PO網抱怨　國道警公布法條打臉

▲有網友收到國道罰單，違規事項居然是因為「太早打方向燈？！」，國道警察第四大隊指出，駕駛人於行車未有轉彎及變換車道行為時顯示方向燈，應屬不當使用方向燈之行為，依法要罰。（圖／翻攝自爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在爆料公社指出，他收到國道罰單，違規事項居然是因「太早打方向燈？！」，只是提早打方向燈，想告知後方車子前往方向，就因多打30秒就被民眾檢舉！？想請問這樣的檢舉真的合理嗎？國道警察第四大隊指出，駕駛人於行車未有轉彎及變換車道行為時顯示方向燈，應屬不當使用方向燈之行為，依法要罰！

「提早打方向燈也不行？！」，有網友在爆料公社發文指出，開車轉彎、變換車道要打方向燈，這點駕駛人都知道，一般聽到被開罰的都是「未依規定使用燈光」，也就是車子轉了卻忘記打方向燈，或是邊轉邊打方向燈結果時間太短。但沒想到這次收到的罰單，違規事項卻居然是因為「太早打方向燈？！」，只是提早打了方向燈，想告知後方車子前往的方向，就因為多打了30秒，就被民眾檢舉！？想請問這樣的檢舉真的合理嗎？

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，有關網友於爆料公社發文「提早打方向燈也不行？」1案，本案經審視民眾被檢舉之違規影像，違規車輛行駛於國道八號西向轉國道一號南向匝道時，於單一車道匝道內持續顯示左側方向燈。依據2020年5月11日交通部交路字第1090009306函內說明三，有關車輛駕駛人於行車未有轉彎及變換車道行為時顯示方向燈，應屬不當使用方向燈之行為，適用道路交通管理處罰條例第42條規定。

依道路交通管理處罰條例第7條之1，民眾檢具違規證據資料向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，即予以舉發。本案經再次檢視民眾檢舉影像，該車輛於上揭時間及地點，於匝道內未至雙車道路段即持續顯示左側方向燈約1分10秒未有轉彎或變換車道行為，違規事實屬實，四大隊依道路交通管理處罰條例第42條規定舉發，最高可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰。四大隊在此呼籲用路人，於道路駕駛時應依相關規定、時機正確使用方向燈，以維護自身及他人的行車安全。