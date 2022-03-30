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「旭集下午茶vs晚餐」差660元怎選？老饕曝2關鍵　秒選這時段

▲▼饗賓餐旅2019年新品牌「旭集buffet」店內各煮台作業情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲「旭集」下午茶與晚餐時段差了660元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人偶爾會到飯店buffet吃大餐，澎湃的各國料理讓人食指大動，大部分的buffet會分成中午、下午茶以及晚餐三個時間，除了價格不一樣菜色也會有所不同，一名網友日前訂到《旭集》的下午茶以及晚餐時段，不知道該去哪一個場次，對此，有老饕專業分析兩者的差異。

有網友在臉書「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文，成功訂到「旭集和食集錦SUNRISE」的下午茶以及晚餐時段的位置，但他想選擇一個去就好，不曉得哪一個CP值比較高，「想請問旭集下午茶的菜色，跟晚餐的菜色有差到很多嗎？」

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有網友認為，如果食量小選下午茶就夠了，「下午茶吃超撐，晚餐不用吃了」、「我跟同事去吃晚餐，結果不到兩小時就吃飽了，剩下的時間都在喝飲料，干貝其實吃沒幾顆就膩了，所以我們都覺得吃下午茶就好」、「推竹北假日下午茶，有鮑魚、干貝、生蠔、麵包蟹」、「假日下午茶有吃過麵包蟹，平日不確定」、「差在干貝牛小排等，我食量不大又只吃日本料理冷盤區，所以下午茶對我而言CP最高」。

▲▼ 。（圖／翻攝自台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報FB）

▲食量小的人選下午茶時段就很夠了。（圖／翻攝自台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報FB）

不過，多數網友仍推晚餐時段，「首選晚餐，跟下午茶相比的價差，可以多兩小時＋食材，個人覺得值得，我喜歡悠閒不趕着排隊，坐四小時」、「4小時慢慢吃，又不用擔心什麼菜色是下午茶沒有的」。

其中，有專業網友根據經驗分析整理，「下午時段少了沙公，牛舌，炸生蠔，干貝，和牛握壽司，可樂餅，無骨牛小排，一種生魚片，價錢差650元（加上服務費後，確切金額為660元），時間差2小時」，不過實際的菜色，仍需以當天餐廳供應的食材狀況為主。也有人提出，「第一次建議晚餐，之後建議下午茶」。

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