台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

▲台青年帶黃河水混濁水溪，稱「融入母親懷抱」。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

自稱「寶島帥女生」的台青黃愷嘉日前為大陸拍攝「兩岸滴水驗親」影片，只見她舀起濁水溪水，倒入從中國帶來的黃河水中，宣稱要把台灣最長河流融入「母親河」的懷抱中。對此，台灣基進新聞輿情部主任張博洋就質疑，「我只想知道哪家航空可以讓你帶這麼大罐的液體飛台灣？」

根據《廈門衛視》介紹，黃愷嘉去年見到黃河之後太激動，就帶了一瓶黃河水在身邊，還把黃河水帶回了台灣，而為了讓兩岸「滴水驗親」，她更到雲林的西螺大橋從濁水溪取水，倒入黃河之水瓶子中，興奮喊道「阿嘉已經成功把這兩條河流的水融合在一起了！」強調想藉由這樣的意象，把台灣最有標誌性的河流，融入到的「母親河」懷抱，象徵著游子回家的親切心情。

不過根據航空安檢相關規定，旅客搭乘飛機所攜帶的隨身行李內，裝有液體、膠狀及噴霧類物品之容器，其體積不可超過100毫升，而且必須裝於不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，1人僅能攜帶只1個。

為此，不少名人也紛紛跳出來吐槽。張博洋就稱「我只想知道哪家航空可以讓你帶這麼大罐的液體飛台灣？！還有，要融入的話可以嘗試跳黃河，要多融有多融。」台灣基進市議員參選人陳子瑜則酸，「我看詐騙的機率很高喔，畢竟依航空規定，超過100ml的液體不能帶上飛機。為了這玩意還用托運的，未免也太浪費重量。」

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