　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

帶黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱。（圖／翻攝微博,臉書）

▲台青年帶黃河水混濁水溪，稱「融入母親懷抱」。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

自稱「寶島帥女生」的台青黃愷嘉日前為大陸拍攝「兩岸滴水驗親」影片，只見她舀起濁水溪水，倒入從中國帶來的黃河水中，宣稱要把台灣最長河流融入「母親河」的懷抱中。對此，台灣基進新聞輿情部主任張博洋就質疑，「我只想知道哪家航空可以讓你帶這麼大罐的液體飛台灣？」

根據《廈門衛視》介紹，黃愷嘉去年見到黃河之後太激動，就帶了一瓶黃河水在身邊，還把黃河水帶回了台灣，而為了讓兩岸「滴水驗親」，她更到雲林的西螺大橋從濁水溪取水，倒入黃河之水瓶子中，興奮喊道「阿嘉已經成功把這兩條河流的水融合在一起了！」強調想藉由這樣的意象，把台灣最有標誌性的河流，融入到的「母親河」懷抱，象徵著游子回家的親切心情。

▲▼台青實驗「兩岸滴水驗親」　「帶黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱。（圖／翻攝微博,臉書）

不過根據航空安檢相關規定，旅客搭乘飛機所攜帶的隨身行李內，裝有液體、膠狀及噴霧類物品之容器，其體積不可超過100毫升，而且必須裝於不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，1人僅能攜帶只1個。

為此，不少名人也紛紛跳出來吐槽。張博洋就稱「我只想知道哪家航空可以讓你帶這麼大罐的液體飛台灣？！還有，要融入的話可以嘗試跳黃河，要多融有多融。」台灣基進市議員參選人陳子瑜則酸，「我看詐騙的機率很高喔，畢竟依航空規定，超過100ml的液體不能帶上飛機。為了這玩意還用托運的，未免也太浪費重量。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
「冷氣團夾雨」全台濕冷！一張圖看變天30°C→14°C
拍X光突然打噴嚏！成品出爐如靈異照　千人笑翻：頭斷了嗎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

議員詐領助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬公費助理聘用限制

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

蔡依林吐戀愛金句「把自己放第一」　小孩不認識自己..嘆：他們比較愛林俊傑XD

台青撈濁水溪混黃河「融入母親懷抱」！張博洋：哪家航空讓妳帶的

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

議員詐領助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬公費助理聘用限制

臺灣連鎖品牌新南向耕耘有成　貿協今年規劃五組參展團擴大海外布局

留義台生「被交流」改國籍！中國教授：台灣不是國家　校方要查了

快訊／北市曝「8大張確診足跡」　曾到老天祿滷味、鼎泰豐、ZARA、一殯

雙連站昨爆煙霧！竟是「滅火器乾粉噴發」　北捷：疑被旅客蓄意破壞

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

2022母親節必買「加大版」保養！赫蓮娜綠寶瓶77折、歐舒丹蠟菊霜、Kiehl’s青春露

快訊／彰化台61線車禍北上封閉　男騎腳踏車逆向遭輾身亡

台灣旅遊慘輸國外？眾人點名「2大致命缺點」：真的很敢開價

柯瑞小粉絲遭灰熊一哥忽略　「脫掉勇士球衣」如願獲莫蘭特簽名

蔡依林吐戀愛金句「把自己放第一」　小孩不認識自己..嘆：他們比較愛林俊傑XD

政治熱門新聞

快訊／北市曝「8大張確診足跡」

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

中國教授施壓台生改國籍！校方要查了

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

台青帶黃河水混濁水溪！他一句突破盲點

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭捷運　足跡跨雙北6區

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

議員詐助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬助理聘用限制

國軍近3年8000人申退　士兵佔比就高達9成

更多熱門

相關新聞

溫昇豪頂「瓜呆頭」逆齡扮相看秀

溫昇豪頂「瓜呆頭」逆齡扮相看秀

臺北時裝週正如火如荼展開，「針織女王」潘怡良GIOIA PAN 2022秋冬「無極」系列大秀於今（25日）晚間登場，現場邀請到金馬影帝李康生、金鐘視帝黃河、金鐘男神溫昇豪世紀同框，齊聚相挺潘怡良老師，其中44歲的溫昇豪竟是頂著一顆「瓜呆頭」亮相，與平時的熟男形象形成大反差，逆齡效果超驚人。

赴紫南宮誤信導航迷路　遇警助脫困

赴紫南宮誤信導航迷路　遇警助脫困

第四河川局揚塵防制　春節風沙罩得住

第四河川局揚塵防制　春節風沙罩得住

「空氣品質暨健康影響專家論壇」雲林登場

「空氣品質暨健康影響專家論壇」雲林登場

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」水位下降成大自然畫布

濮陽黃河灘地出現「巨龍圖騰」水位下降成大自然畫布

關鍵字：

黃愷嘉黃河濁水溪

讀者迴響

熱門新聞

和碩前副總裁失聯第三天　監視器發現新畫面

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

五月天阿信突道別粉絲「要退休了」！　爆料石頭得肺炎被隔離

印度神童預言4月全球7災難...台灣被點名

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

蝦皮店到店「上班3天就想離職」　經理1句話他臉綠了

聯詠分紅傳上看50個月、最高逾千萬入袋　員工驚呼「紅利比年薪高」

「台灣第一女優」登《BBC》！　家庭促使入行：無法克制

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

即／桃園八德遊覽車碰撞機車　騎士身亡

高中壽星跳水亡在場友人家長否認起鬨

俄答應撤軍基輔　烏「有條件」答應中立化

「她認了不是處女」傳統媽反應驚呆！網讚爆

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」
黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面