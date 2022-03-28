客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟：背脊發涼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友跑外送兩年，回憶起第一天上工，就遇到超詭異的情況，那天她接到最後一位客人的來電，沒頭沒尾地問說「家裡是不是有小孩？」她聽完前因後果，嚇得隔天衝宮廟拜拜，更崩潰直呼「真的背脊涼了起來。」

女網友在「外送員的奇聞怪事」娓娓道來，「跑熊貓兩年多了，遇到很多形形色色的奇葩客人。記得第一次跑單時，尾單接到某社區的客人，就很正常的通知取餐並順利完成配送程序，結果後來回到家，突然一通電話打來。」

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當下，她看到顯示最後一單客人的號碼，很怕是餐點有問題，於是連忙接起電話；沒想到，對方先是支吾其詞，接著又尷尬地說「請問妳是不是家裡有小孩？」「呃...我不知道該怎麼說？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李鍾泉攝）

在原PO一頭霧水之際，客人娓娓道來，「我朋友說，他看到妳背上有一個小朋友，才想問妳...是不是家中有小朋友不幸往生，還是有什麼狀況？」

聞言，外送妹內心超衝擊，連忙搖頭否認；而對方則趕緊道歉，並希望她別放在心上，就當從沒說過這段話。事後，她越想越害怕，不禁大呼「我怎麼可能會當你沒說過，雖然我對這種方面是沒有什麼感覺，但還是會恐懼啊，害我隔天馬上去廟裡拜拜。」

看到原po詭異的遭遇，網友們紛紛回應，「是大冒險輸了吧」、「被跟吧！在外難免遇到」、「10個有1個相信，他的商機就來了」、「客人幹嘛特地打電話來」、「是想騙人雙修就對了」、「搞不好人家真的救了妳」。

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