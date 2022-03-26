　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小數學「16:59過60秒是幾點？」　老師答案讓全場驚呆：不是5點

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲老師回答是10點。（圖／翻攝自爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

國小數學竟然讓人看了霧煞煞，是老師算錯，還是他理解錯誤？有網友被問到一題國小的數學題，假如現在時間是16時59分，經過60秒之後，是下午幾點幾分？他回答下午5點，但老師的回答卻是10點，讓他一頭霧水，貼文曝光後，掀起網友們討論。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，好友問他一題數學題目，「現在時間16時59分，經過60秒鐘，是下午幾點幾分」，他的答案是下午5點，可是老師的回答是10點，他頓時疑惑了，「搞不懂其中邏輯？有廢友可以解惑嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們紛紛搞笑回應，「原來度日如年是真的」、「應該是下午4:59分的時候，想說躺個60秒休息好了，結果睡過頭醒來已經晚上10:00，同樣的邏輯也可以套用在早上賴床」、「看來老師教的是大班級，共有301個學生，因為老師常說「我在你身上浪費了一分鐘，全班四十個人就浪費了四十分鐘」，同理可證，16:59+301分=22:00，所以答案是晚上十點」、「考卷上的時間是會跳動的，學生寫的時候是16:59，但老師改考卷時已經是21:59」。

有網友認為，可能是老師算錯了，「有的老師會偷懶抄考試卷的題目，數字抄錯還堅持考試卷的標準答案才是對的」、「會不會是題目打錯了，老師沒有注意到」、「可能是題目或者答案印錯，老師又只看給的解答本對答案」。

▼網友們各種天馬行空的答案。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
正妹被高管「當洩慾工具」多次流產！　他涉貪腐自首
女老師哭了！家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應
2個對獎App顯示槓龜！差點錯過500元　內行揪1關鍵
「啦啦隊女神」無預警離隊！　哽咽喊話粉絲：對不起
僅1樓合法！卻向上長出48間套房　最狂違建遭拆
歐米茄7900元聯名錶大炒賣　「這顏色」最狂喊破11萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還剩5天！打新冠疫苗可領200元獎勵活動3／31截止

老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕

1台機車自燃「出動4輛中大型消防車」　他疑派遣規則？釣內行解答

2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」　內行揪1關鍵

從來不避孕！女友經期延遲卻「完全不擔心」　他懷疑：隱瞞我這事

桃市本土+1　新北職場群聚擴大採檢確診...匡列4人

全國首創！北醫大3D列印器官填補大體「撫慰家屬」

討拍「地震好恐怖」！要前夫秒衝台東陪伴　現任傻：有這麼缺？

比自強快比莒光便宜！這班列車到台東隨買隨有票

引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

還剩5天！打新冠疫苗可領200元獎勵活動3／31截止

老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕

1台機車自燃「出動4輛中大型消防車」　他疑派遣規則？釣內行解答

2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」　內行揪1關鍵

從來不避孕！女友經期延遲卻「完全不擔心」　他懷疑：隱瞞我這事

桃市本土+1　新北職場群聚擴大採檢確診...匡列4人

全國首創！北醫大3D列印器官填補大體「撫慰家屬」

討拍「地震好恐怖」！要前夫秒衝台東陪伴　現任傻：有這麼缺？

比自強快比莒光便宜！這班列車到台東隨買隨有票

引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

桃園有錢人都住這！4大利多搶進　當地人嗨喊：真的爽

在台灣7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪

浪狗棄水溝四肢無力只會爬　救護員暖心陪復健5月「奇蹟出現」

和離世愛貓約定：下輩子當我孩子　她誕下女嬰見「相認記號」爆哭

《柏青哥》陳河偷拍多位奶奶惹怒韓網　沈默1天道歉：我很後悔

皇家游擊大物小鮑比2分砲引關注　打擊型態與楚奧特神似

瘋電影／蝙蝠俠　當正義勢微亂賊奔竄群魔顛倒是非開戰

正妹被陸高管「逼當洩慾工具」多次搞大肚子又流產！他涉貪腐自首

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

恐龍家長嗆美女老師「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

OMEGA聯名錶7900元！才過半天「蝦皮轉售曝光」

本土2天爆29例！醫曝「Omicron」2罕見狀況

罵政府搶錢　網：你國文老師在哭

鋒面挾雨彈！3縣市大雨特報」

又要下雨　一張圖掌握全台降雨

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

白天熱如夏2縣市高溫警示　入夜下探12℃直逼冷氣團

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

快訊／基隆卡拉OK群聚擴大！林右昌：小吃店停業3天

新北+11！又增1條不明傳播鏈　三重業務陪病採檢確診

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

更多熱門

相關新聞

業主連3次抓包「工人抽菸喝酒」　網力挺：規定合理

業主連3次抓包「工人抽菸喝酒」　網力挺：規定合理

要求裝修師傅工作時不要抽菸、喝酒合理嗎？有網友發文分享，看到社區LINE群組有住戶要求裝潢工人在施工期間，不要在室內抽菸、喝酒，沒想到雙方最後鬧到不歡而散，甚至要走上法律途徑，讓他也回想起以往的經驗。

蠶寶寶結繭變金色乖乖　過來人曝留下

蠶寶寶結繭變金色乖乖　過來人曝留下

結婚女同事包2千　10年後換他被難倒

結婚女同事包2千　10年後換他被難倒

2寶爸揹兒賣玉蘭花爆內幕？「生母」私訊：小孩借的

2寶爸揹兒賣玉蘭花爆內幕？「生母」私訊：小孩借的

有故事的鈔票！網見1亮點歪樓：應該分手了

有故事的鈔票！網見1亮點歪樓：應該分手了

關鍵字：

國小數學數學題目爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面