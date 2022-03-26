國小數學「16:59過60秒是幾點？」　老師答案讓全場驚呆：不是5點

▲老師回答是10點。（圖／翻攝自爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

國小數學竟然讓人看了霧煞煞，是老師算錯，還是他理解錯誤？有網友被問到一題國小的數學題，假如現在時間是16時59分，經過60秒之後，是下午幾點幾分？他回答下午5點，但老師的回答卻是10點，讓他一頭霧水，貼文曝光後，掀起網友們討論。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，好友問他一題數學題目，「現在時間16時59分，經過60秒鐘，是下午幾點幾分」，他的答案是下午5點，可是老師的回答是10點，他頓時疑惑了，「搞不懂其中邏輯？有廢友可以解惑嗎？」

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貼文一出，網友們紛紛搞笑回應，「原來度日如年是真的」、「應該是下午4:59分的時候，想說躺個60秒休息好了，結果睡過頭醒來已經晚上10:00，同樣的邏輯也可以套用在早上賴床」、「看來老師教的是大班級，共有301個學生，因為老師常說「我在你身上浪費了一分鐘，全班四十個人就浪費了四十分鐘」，同理可證，16:59+301分=22:00，所以答案是晚上十點」、「考卷上的時間是會跳動的，學生寫的時候是16:59，但老師改考卷時已經是21:59」。

有網友認為，可能是老師算錯了，「有的老師會偷懶抄考試卷的題目，數字抄錯還堅持考試卷的標準答案才是對的」、「會不會是題目打錯了，老師沒有注意到」、「可能是題目或者答案印錯，老師又只看給的解答本對答案」。

▼網友們各種天馬行空的答案。（圖／翻攝自爆料公社）