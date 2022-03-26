誇張！ㄇ型鐵架直上機車踏板　2笨賊遇吃飯警當場遭逮

記者吳世龍／高雄報導

高雄日前有2名45歲李姓及林姓的男子，見美濃區一處農地無人看守，2人聯手潛入農地行竊16支ㄇ型鐵架，得手後直接騎乘機車載往資源回收場變賣，恰巧被剛吃完午餐的刑警撞見，當場人贓俱獲，2個小時就順利破獲這起竊案。

▲▼竊嫌2人以機車載著大型ㄇ型鐵架前往資源回收場變賣。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山警分局偵查隊警務員杜英俊、小隊長張煜賢、偵查佐陳昱呈及偵查佐鄭惠育等人，於24日下午13時許，剛吃完飯準備返隊途中，行經旗山區延平一路與旗甲路口時，見李姓及林姓竊嫌2人共乘一部機車，腳踏板處還擺放一堆ㄇ型的農用鐵製棚架，沿途騎車搖晃且閃避來車，驚覺十分可疑，當下研判事有蹊蹺。

警方決定不打草驚蛇，隨即尾隨跟蹤，果然發現2名犯嫌的機車在中正路一處資源回收場停下，員警見狀立刻上前攔查，並詢問：「鐵架從哪裡來？為何要變賣？」，當下2人見事跡敗露，便坦承是在美濃區一處農地偷來的，經清點後共有16支ㄇ型農用鐵製棚架，重量約48公斤，價值約新臺幣3000多元。

經警方調查，這2名竊嫌為李姓及林姓男子(均為45歲)，2人為國中同學，且感情深厚、形同手足，平日均以務農維生，因近期非農忙期間，收入來源不穩定，所以才會相約鋌而走險，聯手竊取農地內的棚架，卻在變賣時巧遇剛吃完飯的刑警，這下不但沒到賺錢還被抓，只好乖乖認命。警方訊後將2人依竊盜罪送辦。

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