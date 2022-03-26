　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+5！全與銀河小吃店有關「病毒量高」　昨確診警也列案

▲▼指揮中心發言人莊人祥3/26公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲基隆+5！全與銀河小吃店有關「病毒量高」，昨確診警也列案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布基隆今（26）日再增5人確診，其中1人為昨日尚未列案員警列案22638，因3/20與案22596共餐遭匡列。餘下4人分別為40多歲指標個案（案22595）女性友人，列案22687，因3/24曾共餐遭匡列。餘下3人列案22668~22690，因到染疫員警到訪的銀河小吃店用餐遭匡列，Ct值都未滿15病毒量均高，指揮中心將做基因定序釐清感染源。

基隆市衛生局稍早召開疫情記者會，被匡列居隔的林右昌以視訊方式參與。他表示，目前基隆群聚案中8個個案裡，就有7例都是跟小吃店有關，市府研議後決定加強防疫，基隆市轄內所有卡拉OK、小吃店全數暫停營業3天，籲請所有小吃店卡拉OK從業人員進行快篩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆市政府表示，該起傳播鏈以2家小吃店為中心，分別是129卡拉OK、以及銀河小吃店，4例確診者中，案22687為群聚指標個案22595的40多歲女性友人，重疊足跡在129卡拉OK，該女看到新聞後自行快篩呈現陽性，經聯繫衛生局採檢後確診，Ct值14.7，立即收治。

▲▼其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

案22688則為50多歲的男性計程車司機，看到市府公布確診足跡後，發現自己曾到小吃店消費，足跡出現重疊，雖然沒有症狀，但仍自行快篩呈現陽性，聯繫衛生局採檢後確診，Ct值12.5。

案22689、22690則是一對夫妻，分別為40多歲女、50多歲男，都是因為有到銀河小吃店消費，看到新聞後警覺性高，主動採檢後確診，2人Ct值同樣非常低，分別是13.7、13.4。林右昌指出，從Ct值來看，研判4人都是感染初期，傳染性極強，幸大家警覺性、配合度都很高，都是主動篩檢發現。

昨日基隆新增2名員警確診，其中一人將列在今日案號中，基隆市長林右昌因與其「無罩」合影，被匡列隔離3天。今日媒體聯訪時，也有人問及林只需隔離3天是否「有特權」？陳時中表示，因疫調研判林右昌不算密切接觸者，加上此案背景稍微複雜，才讓他像學校預防性停課一樣，先行隔離3天，等到周邊疫調清楚、二採結果出來後再做進一步規劃。

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
快訊／雨區擴大！　10縣市大雨特報
LIVE／新北＋11疫情擴大　侯友宜親上火線說明
快訊／基隆+5！　都和小吃店有關「病毒量高」
快訊／新北+11「又增不明感染」　三重男Ct值12.3
快訊／今本土暴增21例！　另增82境外移入
快訊／基隆宣布：所有小吃店、卡拉OK停業3天
漢堡王連3天送華堡！　麥當勞10塊雞塊買1送1
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雨區擴大！北北基等「10縣市大雨特報」

基隆+5！全與銀河小吃店有關「病毒量高」　昨確診警也列案

新北+11！又增1條不明傳播鏈　三重業務陪病採檢確診「病毒量高」

OMEGA聯名錶7900元　阿嬤也來搶！才過半天「蝦皮暴利轉售曝光」

增82例境外移入「35例落地篩陽」　越南入境10例最多

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外移入

快訊／基隆+4「卡拉OK群聚擴大」！林右昌：所有小吃店停業3天

快訊／基隆+4！最新確診足跡曝光　小吃店、卡拉OK入列

環境永續從屁股「坐」起　台南四校童搭電動公車共學

高雄化工廠群聚累計17例！　高中生確診...2413師生復課時間曝

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

外送員等紅燈「當街暴打同行」　警方依傷害、毀損兩罪法辦！

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

快訊／午後雨區擴大！北北基等「10縣市大雨特報」

基隆+5！全與銀河小吃店有關「病毒量高」　昨確診警也列案

新北+11！又增1條不明傳播鏈　三重業務陪病採檢確診「病毒量高」

OMEGA聯名錶7900元　阿嬤也來搶！才過半天「蝦皮暴利轉售曝光」

增82例境外移入「35例落地篩陽」　越南入境10例最多

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外移入

快訊／基隆+4「卡拉OK群聚擴大」！林右昌：所有小吃店停業3天

快訊／基隆+4！最新確診足跡曝光　小吃店、卡拉OK入列

環境永續從屁股「坐」起　台南四校童搭電動公車共學

高雄化工廠群聚累計17例！　高中生確診...2413師生復課時間曝

快訊／新北＋11！分布7行政區　擴大匡列132人

宜蘭新景點！頭城新開老宅咖啡　手工甜點當下午茶、小清新風超療癒

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

龍頭巨人新賽季不被看好　總管：相信球員

缺錢買酒...男持刀搶走街友全部財產20元　判刑4年

NBA比賽場邊YouTuber竟直接理髮　灰狼狀元看傻了

香港特首選舉5月8日舉行　林鄭月娥不回應是否尋求連任

山區拍戲附近有公墓…「最帥乩童」黃新皓感應軍馬報信忙喬事

快訊／午後雨區擴大！北北基等「10縣市大雨特報」

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

恐龍家長嗆美女老師「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

罵政府搶錢　網：你國文老師在哭

又要下雨　一張圖掌握全台降雨

本土2天爆29例！醫曝「Omicron」2罕見狀況

鋒面挾雨彈！3縣市大雨特報」

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

白天熱如夏2縣市高溫警示　入夜下探12℃直逼冷氣團

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

台大電機分數「超越醫科」　局內人曝收入差距

快訊／基隆卡拉OK群聚擴大！林右昌：小吃店停業3天

即／基隆本土3+1！足跡公布

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

汪愛塞水溝睡覺！他製墊下巴神器

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

男友狂聞她胸部讚：有奶香味！專家「8個字解答了」

快訊／樹林科技廠群聚擴大！　侯友宜證實：今天再增10例確診

透天完工1年！她見建商、房仲都銷售：找誰買？

恐龍家長嗆美女老師「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面