▲基隆+5！全與銀河小吃店有關「病毒量高」，昨確診警也列案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布基隆今（26）日再增5人確診，其中1人為昨日尚未列案員警列案22638，因3/20與案22596共餐遭匡列。餘下4人分別為40多歲指標個案（案22595）女性友人，列案22687，因3/24曾共餐遭匡列。餘下3人列案22668~22690，因到染疫員警到訪的銀河小吃店用餐遭匡列，Ct值都未滿15病毒量均高，指揮中心將做基因定序釐清感染源。

基隆市衛生局稍早召開疫情記者會，被匡列居隔的林右昌以視訊方式參與。他表示，目前基隆群聚案中8個個案裡，就有7例都是跟小吃店有關，市府研議後決定加強防疫，基隆市轄內所有卡拉OK、小吃店全數暫停營業3天，籲請所有小吃店卡拉OK從業人員進行快篩。

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基隆市政府表示，該起傳播鏈以2家小吃店為中心，分別是129卡拉OK、以及銀河小吃店，4例確診者中，案22687為群聚指標個案22595的40多歲女性友人，重疊足跡在129卡拉OK，該女看到新聞後自行快篩呈現陽性，經聯繫衛生局採檢後確診，Ct值14.7，立即收治。

▲其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）



案22688則為50多歲的男性計程車司機，看到市府公布確診足跡後，發現自己曾到小吃店消費，足跡出現重疊，雖然沒有症狀，但仍自行快篩呈現陽性，聯繫衛生局採檢後確診，Ct值12.5。

案22689、22690則是一對夫妻，分別為40多歲女、50多歲男，都是因為有到銀河小吃店消費，看到新聞後警覺性高，主動採檢後確診，2人Ct值同樣非常低，分別是13.7、13.4。林右昌指出，從Ct值來看，研判4人都是感染初期，傳染性極強，幸大家警覺性、配合度都很高，都是主動篩檢發現。

昨日基隆新增2名員警確診，其中一人將列在今日案號中，基隆市長林右昌因與其「無罩」合影，被匡列隔離3天。今日媒體聯訪時，也有人問及林只需隔離3天是否「有特權」？陳時中表示，因疫調研判林右昌不算密切接觸者，加上此案背景稍微複雜，才讓他像學校預防性停課一樣，先行隔離3天，等到周邊疫調清楚、二採結果出來後再做進一步規劃。