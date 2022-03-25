國道逼車10多公里！還丟礦泉水瓶　恐怖三寶判刑4月

▲吳姓男子國道惡意逼車還丟礦泉水瓶，被判刑4月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／南投報導

彰化一名吳姓男子行經國道1號224K處，不滿前車黃姓駕駛，竟一路逼車狂追十幾公里，還把車開到前方急煞，甚至朝對方丟擲礦泉水瓶，逼得黃男只能開下虎尾交流道。彰化地方法院審結，依妨害公眾往來安全罪，將吳男判刑4月，可改易科罰金。

判決書指出，吳男2021年3月11日下午5時20分經國道1號224公里彰化溪州路段，與前方黃男駕駛有糾紛，竟一路尾隨逼車，還為了阻擋黃男行駛，多次任意變換車道、開到黃男車前急煞，甚至拿礦泉水瓶丟向黃男。

被逼車的黃男迫於無奈，只能變換車道，改開到路肩，但吳男仍持續逼車，黃只好開下匝道離開，不料吳男又超車到黃男前方阻擋。黃男心有餘悸，又改下虎尾交流道，但吳一路追到斗六聯絡道路到過溪路，直到黃男報警，才結束一場驚魂記。

判決指出，吳男明知高速公路車流量大、車輛都高速行駛，卻因行車糾紛，未能理性處理，以危險的行車方式妨害黃男行車權利，並致生公共危險，法官審酌吳男雖坦承犯行，但也未能與黃男和解，考量吳男並無犯罪前科，素行尚佳，依妨害公眾往來安全罪，將吳男判刑4月，可改易科罰金。全案可上訴。