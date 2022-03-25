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李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

▲▼空氣污染,台北盆地,淡水河沿岸,房產,房價,美麗華,101,霧霾,建築,台北地標,劍南山觀景點,內湖區（圖／資料照）

▲台北市屬於盆地，發生劇烈地震恐發生「果凍效應」及「雙重共振」。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花東地區、近海連日地震頻傳，最大的地震為花蓮近海23日發生規模6.6地震，最大震度為台東6弱。中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，若未來發生規模8.0以上的地震，台北盆地恐因「雙重共振」而損害加劇。

前中央氣象局長辛在勤曾表示，台北盆地的地質軟，周圍環山，此情況就像裝在碗內的布丁或果凍，當裡面的果凍受到能量時，搖晃會更為明顯，俗稱「果凍效應」；因此，只要輕微的震動就可以產生大好幾倍的破壞力，搖晃時間也會更久。

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李錫堤表示，近期兩年來除了東部外海有餘震之外，其他都是沿著板塊交界處西邊邊緣出現地震，這種地震發生方式，對海溝型地震是不好的。東部外海的「海溝型地震」週期為100年左右，距離上次1920年已超過百年，再往前則是1815年。

李錫堤認為，未來可能發生規模8以上強震，而且在「海溝型地震」發生前，會出現中大型地震，「台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面」。此外，若發生大型地震，台北盆地的災情恐因「盆地效應（果凍效應）」、「雙重共振」而超越東部。

據悉，墨西哥1985年9月19日發生規模7.8地震，當時震央距離墨西哥城數百公里，本應不會受重創，但墨西哥城也屬於盆地地形，因此受到「盆地效應（果凍效應）」、「雙重共振」影響，墨西哥城內的35%建築物（約8000幢）受到破壞，7000多人死亡，1.1萬人受傷，約30多萬人無家可歸。

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