採購Novavax還差EUA！　陳時中曝進度：食藥署正在檢視技術資料

▲Novavax。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中今早受訪證實，從COVAX購買200多萬劑Novavax疫苗，但第一批會來多少不確定，時間也還不確定。而要在國內使用Novavax，還需要經過食品藥物管理署（FDA）通過緊急使用授權（EUA），陳時中下午表示，現在技術性資料食藥署正在檢查，至於相關接種對象則還要專家討論。

國內目前使用中新冠疫苗總共有4款，分別是AZ、莫德納、BNT與國產高端，若Novavax順利購入，將是國內第五種新冠疫苗。陳時中今早受訪回應，本來就有安排一批從COVAX購買，現在正在，談到相關數量，第一批進來多少不確定，時間也不確定，總數則是200多萬劑。

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Novavax還需通過我國EUA，陳時中下午被問及審查狀況，他表示，食藥署正在檢視相關的技術性資料；至於是否接種於青少年則要經過專家討論。

食藥署長吳秀梅下午接受訪問表示，Novavax的EUA由疾病管制署代為申請，食藥署於兩天前（3/22）收到與製程相關的CMP基本資料，但目前還欠缺許多資料如藥毒理、臨床資料等內容，只要有送就會審。被問及何時會審查通過，吳秀梅也鬆口上半年有可能。

而Novavax和國產高端一樣屬於次單位疫苗，外界擔心疫苗過剩造成浪費。陳時中表示，疫苗一定會有剩，但要多樣供給給不同需要的人；次單位疫苗對於容易過敏或者不良反應的人看起來效果都不錯，也有人是想打這款，但高端沒有得到WHO認證而遲疑，這些人都在殷殷期待Novavax疫苗到貨，至於給誰打，等專家建議出來後再跟大家報告。