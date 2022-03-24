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岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄對澤倫斯基演說深受感動，並且認為對於俄國所做的暴行，應該檢討在安理會的角色。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者楊明珠東京23日專電

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，內容涵蓋讓日本人感同身受的元素，包括核武之害、核災、沙林毒氣恐攻等，一席演說讓日本首相岸田文雄、執政黨自民黨政調會長高市早苗等政治人物及許多民眾內心受到撼動。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）這次成為第一位在日本國會進行（視訊）演說的外國領袖，他對於日本立即向烏克蘭伸援表達謝意，表示「亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本」，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。

▲▼澤倫斯基對日本國會演說，提到沙林毒氣攻擊，以及核廢場變戰場。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

▲澤倫斯基對日本國會演說，提到俄軍可能使用沙林毒氣攻擊，以及將核廢場變戰場。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

他言及俄羅斯控制車諾比核電廠及揚言動用核武、可能使用沙林毒氣等尋求日本的共同危機感，因為日本在二戰末期遭投擲原子彈、311大震後發生福島第一核電廠核災，也曾發生過東京地鐵沙林毒氣事件。他還批評國際機關及聯合國安理會沒發揮功能，他認為防止侵略需有「新手段」，聯合國應該改革，盼日本發揮國際的領導力。

在聽完澤倫斯基的演說後，岸田文雄對媒體說：「澤倫斯基總統在極為困難的狀況下，仍展現出想以強烈決心與勇氣堅守祖國及烏克蘭民眾的姿態，令人感動。烏克蘭的學校、醫院等遭到無差別攻擊，無辜的市民陸續失去寶貴的性命。絕對不能容許對平民及民間設施進行殘酷的攻擊，絕對不能容許俄羅斯的暴行，再度強感受到，對於面臨困境的烏克蘭人，國際社會全體應予以支援才行。」

岸田說，日本對俄羅斯還要進行更進一步的制裁、日前已表明提供烏克蘭一億美元人道援助之外，還會考慮追加提供人道援助。要重申日本與烏克蘭站在同一邊的心意。

有關聯合國安理會的改革，岸田表示，對國際社會的和平穩定有重大責任的聯合國安理會的常任理事國俄羅斯竟做出暴舉，以聯合國為首，各種的國際組織的意義、今後該有的行動，這些都應該再度受討論，有必要檢討安理會等的角色。

日本外相林芳正對媒體說：「聽了澤倫斯基的演說，感覺與烏克蘭與日本很親近，演說內容相當精湛。我再度感受到澤倫斯基守護國家的氣概與憂國的心思，也再度認為日本與烏克蘭站在同一邊。將與以七大工業國集團（G7）為首的世界各國合作，為了儘速讓俄羅斯侵略烏克蘭的事態平息，一定要做最大的努力。」

▲▼澤倫斯基對日本國會演說。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

▲澤倫斯基對日本國會演說，內閣政要幾乎出席。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

日本經濟再生大臣山際大志郎在記者會上表示，政治是秉持著為國為民而工作的志願在做事，扮演著國際締造國際社會的和平，維持國際社會秩序的功能。就這層意義來說，澤倫斯基讓世人看見他正在負起這樣的責任。日本應盡力而為才行。

日本執政黨自由民主黨政調會長高市早苗對媒體說：「澤倫斯基的演說內容強而有力，讓人連烏克蘭的重建都有想像，這堪稱是一場賭上性命的演說，強烈撼動我的心。最深有同感的就是他對於聯合國改革的心意，言及『需有停止侵略的新手段』一語，烙印我心。」

日本最大在野黨立憲民主黨黨代表（黨主席）泉健太對媒體說：「聽了演說內容讓我感受到澤倫斯基總統為了守護烏克蘭自己率先站在第一線的決心。今後日本應盡全力支援烏克蘭人民，終止俄羅斯的侵略。此外，聯合國沒發揮功能這一點也是令人倍感懊惱的事。我們主張應暫停對俄羅斯提供經濟協助，包含這點在內，將要求政府盡可能對烏克蘭提供支援。」

與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男對媒體說：「在（烏克蘭）遭到侵略的情況下，澤倫斯基言詞懇切，感人肺腑。他對日本的親近感，以及送給日本最大誠意的話語，我深表敬意。從聯合國未能遏止俄羅斯的暴舉一事來看，他期待積極建立不再有這樣的事發生的機制，日本對於國際秩序不會動搖的機制的建立也應盡力。」

日本共產黨委員長（相當於黨主席）志位和夫對媒體說：「可以感受到澤倫斯基對俄羅斯的侵略及戰爭犯罪，深感憤怒，以及捍衛祖國獨立的強烈決心。日本有必要對俄羅斯實施經濟制裁以及以非軍事的形式支援烏克蘭重建。一定要大聲疾呼絕對不准使用生化武器或核武。」

對於澤倫斯基的演說，國際廢除核武運動（ICAN）國際營運委員川崎哲說：「可能澤倫斯基感受到烏克蘭對於遭受化學武器或核武等異於常規的武器的威脅，正面臨慘無人道的事態懷有強烈的危機感。雖然他沒直接明言，但可體會到他的弦外之音是在講廣島和長崎遭原子彈轟炸的災難以及福島（核災）。」

川崎說：「對於在重大危機中身為領袖的澤倫斯基向世界發聲，講出重振國際秩序的重要性、對戰爭結束後的想法等，這令我倍感驚訝，深受感動。我想澤倫斯基已指出日本應扮演的角色，今後日本國內有必要好好討論該如何重新審視國際社會不公不義。」

▲▼澤倫斯基對日本國會演說。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

▲澤倫斯基演說結束，全體議員起鼓掌。（圖／翻攝自zelenskiy_official）

網路上許多網友對於澤倫斯基的演說表示肯定。有網友留言寫道：「是內容很克制、很有格調的演說，關鍵字眼掌握得很好」、「澤倫斯基演說中言及核災、沙林毒氣受害等的痛楚引起大家的共鳴，他確實有在思考該怎麼做才能觸動日本人的心弦」。

也有網友寫道：「感覺澤倫斯基很費心在研究日本人想聽的內容」、「情緒的訴求方式很日本式」、「日本二戰後堅持和平外交，所以澤倫斯基不是要求日本提供武器等令人為難的要求，而是希望日本能協助國際社會對俄羅斯經濟施壓」、「可能澤倫斯基了解日本能幫的有限，所以比起他在其他國家的視訊演說，在日本國會視訊演說的內容比較克制」。

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