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英威康科技Smart Choice智慧選擇開放平台　客製化整合複雜系統

▲▼英威康科技Smart Choice智慧選擇開放平台。（圖／業者提供）

▲英威康科技引領永續節能智慧建築即將於「2022 智慧城市論壇暨展覽」台北場登場，圖中為英威康科技總經理林建志(左2)、特別助理林建全(右2)。

圖、文／英威康科技提供

全球綠色經濟與永續議題持續熱烈發燒，現代社會中，越來越多人重視環保節能的概念，漸漸落實在各個層面。再加上疫情後生活與需求的轉變，大幅推動智慧城市的建構，直接影響到的就是建築節能與智慧化。英威康科技（INWELLCOME Technology Co., Ltd）首創「Smart Choice智慧選擇開放平台」，提供跨系統整合及資安防護的完整方案，將耗能且系統複雜的既有建築搖身一變成為節能智慧建築，引領台灣智慧建築科技新趨勢。英威康科技於3月22日至3月25日參加「2022 智慧城市論壇暨展覽」台北場，於台北南港展覽館2館舉行，讓來自國內外的專業人士、政府與民間機關代表都可藉此機會，更深入了解英威康科技與其服務。

▲▼英威康科技Smart Choice智慧選擇開放平台。（圖／業者提供）

▲英威康科技為新北市政府打造「智慧能源管理中心」。

英威康科技的專業成效不但有目共睹，同時也倍受肯定，除了「Smart Choice智慧選擇開放平台」之外，還有「SmartSOS智慧對講門禁求救系統」以及「SmartKey神盾資安防護系統」，是台灣企業唯一三項產品獲得智慧建材標章。也拿下美國5項專利、台灣5項專利、中國3項專利。更榮獲業界知名的TIBA AWARDS殊榮—2017年「第二屆台灣優良智慧建築暨系統產品—系統產品金獎」、2019年「第三屆台灣優良智慧建築暨系統產品—系統產品鉑金獎」。也獲得由財團法人台灣建築中心頒發的「智慧建築優良系統整合商證書」。

▲▼英威康科技Smart Choice智慧選擇開放平台。（圖／業者提供）

▲英威康科技為新北市政府行政大樓設計之儲水數據分析。

英威康科技以深廣兼具的專業經驗，提供既有建築智慧化完整解決方案，打破不同系統、甚至不同品牌的操作限制，將多項設備整合在「Smart Choice智慧選擇開放平台」，提高整體管理效率和綜合服務能力，有效降低建物營運成本，同時提升建物內突發事件的控制和處理能力。這樣的客製化整合系統，受到許多政府機構與機關團體的青睞，目前最受矚目的是新北市政府行政大樓監控系統整合與建築能源管理(BEMS)建置，整合多達8項子系統，呈現3D視覺化操作介面，翻新中控室並打造成全國首座公務機關「智慧能源管理中心」。實質上的節能效益也令人驚艷，成功為新北市政府行政大樓降低136萬度的用電度數，契約容量從5025千瓦降低到4500千瓦，成功減少480萬元的電費。施行三年以來更減少1160萬元的人力維護成本。英威康科技傑出的成果也協助新北市政府行政大樓獲得「2019 TIBA AWARDS第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類」金獎之殊榮。

▲▼英威康科技Smart Choice智慧選擇開放平台。（圖／業者提供）

▲英威康科技提供六都節電率分析。

英威康科技秉持著以人為本的建築永續經營理念，以建構智慧城市為目標，深耕智慧建築產業。一手打造的「Smart Choice智慧選擇開放平台」目前整合全球將近30間知名品牌的子系統，還在持續擴增當中。不論是空調、照明、電力、電梯、衛生排水系統，或是監視、門禁、停車管理系統，都可以整合在同一個介面，將複雜數據升級為美觀易讀的圖表資訊，透過數位多媒體互動電視牆與3D實景建構，呈現完善的智慧操作與即時監控。英威康科技可以依照使用者的需求彈性客製化，達到最佳使用效益。提供設備能效監測，包含設備群組分析、運行趨勢紀錄、客製化資訊看板。進行耗能行為分析，導入需量預測管理系統，並建立能源數據庫。也能設定智能連動告警，讓使用者自行定義連動情境，同時透過Line、APP、e-mail或簡訊等行動裝置接收即時通知。除了新北市政府行政大樓的成功案例之外，英威康科技的服務版圖遍及全台，包含新北市政府智慧雲端電力監控系統擴充，整合旗下162個機關和325所學校（榮獲108年經濟部節能標竿獎—金獎）、臺北市市政大樓中控防護系統整合、臺中市政府智慧能源管理中心建置、經濟部嘉義產業創新研發中心的智慧建築系統整合升級（全國首件智慧建築2016版銀級標章）、國立交通大學博愛校區的前瞻領域生醫工程大樓等。

英威康科技（INWELLCOME Technology Co., Ltd）
官網：https://www.inwellcom.com

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關鍵字：

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