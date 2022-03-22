東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

▲東方航空MU5735航班垂直墜落，前機師認為可能是「人為」所致。（圖／翻攝自微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸東方航空一架波音737-800客機、MU5735航班，21日從昆明飛往廣州途中在廣西梧州墜毀，機上132人生死未卜，經過24小時搜救，現場傳出尋獲部分遺體的消息。針對事故原因，前機師張志豪看了墜機影片後提出分析2種可能，其一為「人為」，再來是「被劫機」。

東方航空MU5735航班21日下午1時許昆明起飛，卻在下午2時20分許失聯，接著下午3時傳出事故消息，接著飛機筆直下墜的影片曝光。據悉，MU5735航班在120秒內從8869.68公尺的飛行高度下墜7000多公尺，墜地後失去音訊，目前搜救人員到現場發現大量飛機殘骸，經搜救後發現部分罹難者遺體。

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前民航機師張志豪22日表示，飛機若引擎出狀況、失去動力的話，可以平飛滑行一段時間，不太可能會陡直地往下，若最後出現無法控制的情況時，可能會急速下墜，但不會如畫面、雷達上方顯示的「直角急速下墜」；他認為此情況就算雙引擎失效也不會出現。

▲前機師張志豪。（圖／翻攝熱血機長-張志豪臉書）



張志豪推測，飛機垂直下墜有兩個可能，第一是「人為蓄意」，有人故意操作飛機筆直下降；第二則是這架班機「被挾持」。他表示，以他飛行20年經驗及跟同事聊了一晚，實在想不出有其他原因會急速地下墜地面。

此外，張志豪說，若飛機出現機械故障，理當會有求救訊號傳回地面塔台，但目前沒有任何的消息傳出，讓他感到非常困惑，若以客機從該高度重力加速度下墜，恐怕連黑盒子能否完整都很難說。

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