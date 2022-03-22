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推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本作家在推特發表剛好140個日文字的故事，讓14萬粉絲「心臟爆擊」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／台北報導

日本作家神田澪從2017年起，在推特發表剛好140個日文字的故事，吸引14萬粉絲追蹤，其中最後一句話總被讀者形容「會讓人忍不住顫抖」，而141則短篇故事被集結成書《最後見一面，然後我們說再見》，該書在日本上市1個月火速3刷，如今也將在台發行繁體中文版！

神田澪從約5年前開始推特發表剛好140個日文字的故事，時而引起感動，時而令人感傷，受到讀者熱烈支持，追蹤者將近14萬人，其中人氣最高的貼文〈兩年又一個月〉獲得17萬個讚，〈黑粉就在面具彼端〉則獲1萬人票選為「最想推薦給別人的故事」。

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神田澪說「我想要寫出讓不擅長閱讀的人也能讀的東西。」無論是戀愛的苦澀酸甜，青春的悸動心碎，親情的離散牽絆⋯等，寫下一篇篇如魔法般的極短篇小說，141則輕盈的篇幅，也是141種人生。

出版社也提到，「如果日子有時百無聊賴，如果夜晚偶爾無法成眠，如果生活總感到局限，那是因為我們需要故事。彷彿文字版《偶然與想像》，不到140個字的世界，卻帶給我們猝不及防的心動，掀起了漣漪無垠，看見了想像無限。」

極短篇文字，在Twitter讓14萬粉絲「心臟爆擊」，該書在日本上市1個月更火速3刷，如今《最後見一面，然後我們說再見》將由皇冠出版發行。

▲▼《最後見一面，然後我們說再見》。（圖／皇冠出版）

▲《最後見一面，然後我們說再見》將在台發行。（圖／皇冠出版）

1萬人票選為「最想推薦給別人的故事」：

#黑粉就在面具彼端

我是一個不露臉樂團的吉他手。
我們推出的歌曲火紅且熱賣。

但就在人氣絕頂之際，我被宣告生命只剩下幾個月。
現在，由其他吉他手戴著我的面具繼續演奏。
沒有任何一個歌迷發現。

在寧靜過頭的病房中看著手機的夜晚。
一個特別煩人的黑粉，在網路上寫下彈奏方法不同的留言。

人氣最高貼文，17萬人瘋狂按讚：

#兩年又一個月

「想要分手時，要提早一個月說喔。」
「妳當在工作啊。」

真是奇怪的女生，似乎是需要心理準備。
我明明笑著不當一回事，卻有了其他喜歡的人。

第二年的冬天。
對她說要分手後，我們走遍令人懷念的地方，
也說了些重要的話。

一個月後，她對我揮手說再見。
和我不同，她一臉已經全部釋懷了。

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