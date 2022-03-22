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國中曲棍球隊賽前裝備遭竊6小時找回　帶冠軍獎盃到警局致謝

▲桃園市龍潭國中曲棍球隊日前參加總統盃全國曲棍球比賽前，放置學校球具竟全都遭竊，龍潭警方據報後調閱監視器在6小時內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭國中曲棍球隊日前參加總統盃全國曲棍球比賽前，放置學校球具竟全都遭竊，龍潭警方據報後調閱監視器在6小時內尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊獲得代表桃市參加總統杯全國錦標賽資格，但在賽前卻突然發生球具遭竊意外，教練急忙向警方報案，龍潭警方獲報後勘查現場，認為遭人破壞門鎖潛入竊取球具，調閱監視器後發現馮姓男子涉嫌重大，6小時內循線查獲到案，並追回失竊球具設備。教練與小球員獲悉球具失而復得士氣大振，球隊得以順利參賽並奪得最後冠軍獎盃，22日中午帶著冠軍獎盃向警方表達感謝之意。

▲桃園市龍潭國中曲棍球隊日前參加總統盃全國曲棍球比賽前，放置學校球具竟全都遭竊，龍潭警方據報後調閱監視器發現馮姓男子涉有重嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭國中曲棍球隊日前參加總統盃全國曲棍球比賽前，放置學校球具竟全都遭竊，龍潭警方據報後調閱監視器發現馮姓男子涉有重嫌。

龍潭國中直排輪曲棍球隊代表桃市參加總統盃全國曲棍球比賽，但日前卻到龍潭警分局龍潭派出所報案，王姓教練聲稱，球隊放置球具護具、裝備等設施竟遭竊，因全國性賽期將屆，請求警方協助盡快找回，由於球具與護具都是依照小球員身材量身訂製，若沒有這些裝備，短時間國內無法立即找到適合球具，球員恐將無法順利與賽。

▲桃園市龍潭國中曲棍球隊日前參加總統盃全國曲棍球比賽前，放置學校球具竟全都遭竊，龍潭警方據報後6小時內尋獲，並在學校不遠處起或失竊贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局長蔡坤益立即成立專案小組，指派偵查隊鑑識人員前往現場勘查，發現球具裝備室的鐵門遭撬開，研判應該遭人惡意破壞門鎖入侵行竊，因贓物數量頗大，應該不會放置太遠處。

專案小組調閱學校附近路口與民間監視錄影系統，經過濾清查追尋可疑人車，其中眼尖女警李盈君根據監視畫面鎖定可疑竊嫌，一眼就認出是曾經查獲慣竊，隨即前往平鎮區查獲26歲馮姓男子到案，並起出失竊球具等贓物，警方在6小時內破壞竊案，並在龍潭區東龍路一處年久失修的舊屋前，追回失竊球具與裝備，讓龍潭國中直排輪曲棍球隊得以順利地參加比賽，最後還勇奪總統盃全國賽冠軍。

▲桃園市龍潭國中曲棍球隊贏得總統盃全國賽冠軍，今天中午帶著獎盃與感謝狀感謝警方協助尋回球具，分局長蔡坤益（右一）率領同仁一起分享。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭國中曲棍球隊贏得總統盃全國賽冠軍，今天中午帶著獎盃與感謝狀感謝警方協助尋回球具，分局長蔡坤益（右一）率領同仁一起分享。

今天中午，球隊王姓教練、隊員與家長們，在球隊家長後援會長、市議員劉熒隆帶領下前往龍潭派出所，帶著冠軍獎盃與感謝狀向警方表達感謝之意，分局長蔡坤益也帶領破案有關員警一起分享球隊奪冠之喜悅，也強調警察是人民保母，協助維護治安是警察應盡之義務。

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