　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄工地害路面塌陷「4裂縫爬滿車道」　高市府開罰9萬勒令停工

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區自強一路知名餐廳「鹹水煙」附近路段22日清晨發生路面塌陷事故，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處派員緊急抵達現場勘查，初判附近建案工地鋼板樁密合不足，導致地下水滲出掏空路基，依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工，也安排由區公所協助將鄰近6戶民宅住戶先行安置他處。

高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

自強一路83巷口建築工地，目前進行地下室開挖作業，今日上午5點工務局接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查。從畫面可見，路面裂開至少4條裂縫，就連工地的綠色鐵皮也嚴重傾斜，目前警方到場進行路口交通管制。

▲建管處說明。（圖／記者吳世龍攝）

▲建管處說明。

建管處表示，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，致道路塌陷有公共安全疑慮，違反建築法第63 條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

施工災變現場，工務局立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，為防範公共安全，局長楊欽富隨即率建管處處長、養工處及道路挖掘管理中心等單位赴現場勘查災情。初步研判鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。

承造建商已進行緊急進行止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工。

工務局將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續待完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才可復工。

高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝）

對此，建商則表示，「目前先把內外水壓一致平衡，本身漏沙下去，平衡後我們會整個圍起來再搶救 ，都有24小時監控，一發現問題馬上處理 。」建商也說，「開挖大概兩年是要蓋地下2樓、上面15樓，現在深度到8米多，有點漏水問題，等水壓平衡後處理，雞蛋再密也有縫。」

不過，區公所人員表示，有來規勸離坍塌處最近的6戶民宅，但民眾目前覺得還不嚴重，不願離開。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
劉真逝世2周年　辛龍晚間發聲
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄鳥松小黃開一半「突燒成火球」　後座載電瓶突自燃

台籍船員仍下落不明！台中外海貨輪船難　7人已吊掛上機

時速53超速1公里挨罰　高雄「超詭異罰單」...網友熱議

廠商搶檢測標案　「新竹都有收錢」...15萬現金丟官員車後座

好友酒後猛譙三字經　他轉身揮拳反遭木屐K頭！2人酒醒後悔了

獨攀玉山北北峰和對關山！新北女失聯2天　墜卡懸崖峭壁待救中

快訊／高雄鳳山華廈起火！濃煙猛竄住戶驚逃　23車51人搶救中

義富商爭女失敗心碎返國　2600字公開信喊話：爸爸永遠都在這裡

男大生遭瑪莎3煞暴打後第136天　「戴耳機才能走進人群」現況曝

高雄建案害路面塌陷！驚爆「設計人是工務局長」　市府急澄清

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

快訊／高雄鳥松小黃開一半「突燒成火球」　後座載電瓶突自燃

台籍船員仍下落不明！台中外海貨輪船難　7人已吊掛上機

時速53超速1公里挨罰　高雄「超詭異罰單」...網友熱議

廠商搶檢測標案　「新竹都有收錢」...15萬現金丟官員車後座

好友酒後猛譙三字經　他轉身揮拳反遭木屐K頭！2人酒醒後悔了

獨攀玉山北北峰和對關山！新北女失聯2天　墜卡懸崖峭壁待救中

快訊／高雄鳳山華廈起火！濃煙猛竄住戶驚逃　23車51人搶救中

義富商爭女失敗心碎返國　2600字公開信喊話：爸爸永遠都在這裡

男大生遭瑪莎3煞暴打後第136天　「戴耳機才能走進人群」現況曝

高雄建案害路面塌陷！驚爆「設計人是工務局長」　市府急澄清

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

機車誤上國一！騎士逆向遭撞亡

打龜號大戰杰尼龜　30日麗寶賽車場拚輸贏

即／台電員工情殺！女遭男友「連砍數刀」亡

78歲翁逆騎國1對撞賓士AMG　四肢分離當場慘死

快訊／台中女遭性侵墜樓亡！他被私刑　警逮9人

台中女遭性侵輕生　男被私刑網瘋傳

美食外送員收餐點費未繳回　20萬花光了

居檢期滿確診前　女到喜互惠...恐罰百萬

瑪莎3煞最狠富少爸這樣說　男大生媽嚇壞了

303大停電出人命！中風男呼吸器停擺死亡

高雄貨車載乙炔外漏　鋼瓶如飛彈爆噴4層樓高

即／高雄鳳山華廈火警　濃煙猛竄超嚇人

更多熱門

相關新聞

即／台電員工情殺！女遭男友「連砍數刀」亡

即／台電員工情殺！女遭男友「連砍數刀」亡

嘉義市台電配電中心22日上午9時許發生一起情殺案，當時一對同為台電員工的情侶疑似談分手不成，男方竟持刀砍向對方，造成女方全身多處中刀，經緊急送醫搶救後，仍是不幸宣告不治，而目前男子也已經被警方逮捕，詳細案情仍待後續調查。

「只要頂樓！」富豪霸氣買高雄名宅　新家值1.45億再包6車位

「只要頂樓！」富豪霸氣買高雄名宅　新家值1.45億再包6車位

高雄貨車載乙炔外漏　儲槽如飛彈爆噴4層樓高

高雄貨車載乙炔外漏　儲槽如飛彈爆噴4層樓高

專偷社區大樓致機電設備損壞　基隆警逮5人竊盜集團

專偷社區大樓致機電設備損壞　基隆警逮5人竊盜集團

303大停電出人命！中風男呼吸器停擺死亡

303大停電出人命！中風男呼吸器停擺死亡

關鍵字：

工地高雄路面塌陷影音

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面