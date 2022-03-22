高雄工地害路面塌陷「4裂縫爬滿車道」　高市府開罰9萬勒令停工

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區自強一路知名餐廳「鹹水煙」附近路段22日清晨發生路面塌陷事故，凹陷面積及範圍最嚴重有達7至11平方公尺。高市府工務局建管處派員緊急抵達現場勘查，初判附近建案工地鋼板樁密合不足，導致地下水滲出掏空路基，依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工，也安排由區公所協助將鄰近6戶民宅住戶先行安置他處。

▲高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

自強一路83巷口建築工地，目前進行地下室開挖作業，今日上午5點工務局接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查。從畫面可見，路面裂開至少4條裂縫，就連工地的綠色鐵皮也嚴重傾斜，目前警方到場進行路口交通管制。

▲建管處說明。

建管處表示，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，致道路塌陷有公共安全疑慮，違反建築法第63 條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

施工災變現場，工務局立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，為防範公共安全，局長楊欽富隨即率建管處處長、養工處及道路挖掘管理中心等單位赴現場勘查災情。初步研判鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。

承造建商已進行緊急進行止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工。

工務局將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續待完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才可復工。

對此，建商則表示，「目前先把內外水壓一致平衡，本身漏沙下去，平衡後我們會整個圍起來再搶救 ，都有24小時監控，一發現問題馬上處理 。」建商也說，「開挖大概兩年是要蓋地下2樓、上面15樓，現在深度到8米多，有點漏水問題，等水壓平衡後處理，雞蛋再密也有縫。」

不過，區公所人員表示，有來規勸離坍塌處最近的6戶民宅，但民眾目前覺得還不嚴重，不願離開。