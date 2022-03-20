特斯拉在飛！他0減速衝上坡「滯空3秒」　落地砰一聲變廢鐵

▲特斯拉飛起來，落地成廢鐵。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

看過在路上飆的汽車，還真的沒看過在天上飛的！一段影片近日在網路上流傳，一輛特斯拉電動車行經高低起伏相當大的上坡路段，疑似因為沒有減速，導致車輛瞬間飛起，滯空3秒後落地，發出巨大的響聲，接著整輛車再也不動，恐怖的畫面讓網友看傻眼。

臉書粉專「Money錢毅」分享一段影片，同時附上「特斯拉…飛行器」的註解，雖然只有短短18秒，卻完美詮釋了「特斯拉飛行器」表達的意涵。

▲▼特斯拉飛起的畫面讓網友看傻眼。（圖／翻攝臉書）



依據影片畫面，該輛特斯拉經過上坡路段，完全沒有減速，導致到達頂端時，車輛瞬間飛起，再來的路則是連續下坡路，因此車輛停留在空中將近三秒，落地的瞬間發出巨大的碰撞聲，接著又傳出剎車聲，不久後停了下來，整輛車恐怕凶多吉少。

網友們看完傻眼的影片，在下方留言回應，「飛一次～直接報廢」、「安全跟穩定性不錯」、「少了阿斯拉，霹靂賽車」、「以為裝個飛行員方向盤，就可以在天上飛欸」、「買特斯拉要先有飛行員執照」、「現實與電影就是不一樣。」

外國YouTuber亞力克斯（Alex Choi）所拍攝，該名YouTuber時常拍攝超跑相關影片，這次拍攝的飛車影片，在他的IG上上傳，他也澄清，這輛特斯拉並非本人所駕駛。

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