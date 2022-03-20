歐盟新法要App Store開放第三方下載　蘋果違規將罰370億美元

▲歐盟新法要求蘋果App Store 開放第三方下載。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果一向堅持不讓用戶跳過App Store直接下載第三方軟體，蘋果給出的說法表示，主要是為了用戶的安全性，不過歐盟《數位市場法》最快將在本月確立條文，只要此法案通過，蘋果就必須開放使用者從外部下載App，否則將可能面對巨額罰款。

《數位市場法》中，蘋果不能強迫用戶一定要從App Store下載應用程式，也不能強迫廠商一定要使用App Store付費系統。若蘋果違反規定，蘋果將被處以高額法款，處罰全球年營收的10％，相當於370億美元。

對於這項新的法條，蘋果表示，各國政府及主管機關都反對使用者從外部下載應用程式，因為這將危害用戶隱私，也會造成資安防護的漏洞，辜負用戶期待。

蘋果過去一直拒絕開放用戶採用第三方方式下載應用程式，除了資安保護外，也有權決定App是否可以上架，且上架的開發商需要使用App Store付費系統，用戶在App中消費，蘋果就可以抽成30％。

Cowen & Co.分析師Paul Gallant表示，這將是蘋果的一大危機，因為很難解釋為何會造成手機用戶的危害，因為目前Google一直都是這樣處理，若蘋果在歐洲國家開放，也很難解釋為何美國與其他國家不能實行。