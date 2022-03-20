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熱情服務！國際獅子會300G2區趣味運動會　豪捐4輛復康巴士

▲國際獅子會300G2區趣味運動會豪捐4輛復巴

▲國際獅子會300G2區趣味運動會豪捐4輛復巴。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

運動要健康，也要做公益。國際獅子會300G2區19日於桃園區桃園農工，舉辦獅友趣味運動會暨復康巴士捐贈儀式。2021-2022年度總監胡耀輝表示，疫情期間原擬在今年的趣味運動會捐贈2輛復康巴士，豈料獅友們響應年度口號「團結和諧、熱情服務」，捐贈4輛價值近800萬的復康巴士給桃園市政府，由市長鄭文燦代表受贈。▲國際獅子會300G2區趣味運動會豪捐4輛復巴

鄭文燦表示，國際獅子會是台灣最大的NGO團體，在疫情流行的2年間，仍持續在桃園各個角落推動著零距離的社會服務，各分會及獅友們也在許多公益活動中展現出國際獅子會積極回饋社會、照顧弱勢的精神。國際獅子會300G2區
於今日活動除了舉辦趣味運動會，同時也捐贈4輛價值近800萬的復康巴士給桃園市政府，感謝國際獅子會300G2區的愛心，讓身障朋友就醫、復健更方便。

▲國際獅子會300G2區趣味運動會豪捐4輛復巴

鄭文燦說，目前桃園約有8萬8,000位身心障礙者，為滿足身心障礙者就醫、復健等交通需求，升格後7年多來，復康巴士從早期僅80輛成長至183輛，市府也將持續辦理舊車汰換，並鼓勵民間捐助，讓身心障礙者獲得更多照顧。▲國際獅子會300G2區趣味運動會豪捐4輛復巴

胡耀輝總監說，人生健康最重要，沒有健康一切都是零，本年度獅友趣味運動委員會主席關慶豐副秘書長為了如何讓全體獅友熱情參與300G2區的獅友趣味運動會，前後與運動委員會團隊開會近百場，用心籌劃盛大活動，期讓300G2區全體獅友在一個安全、快樂充滿笑聲與歡樂的環境中熱情揮灑汗水提高免疫力，也希望獅友們在疫情趨緩之際，持續保有熱情和快樂的心感染周遭朋友進而推向社會。

包括立法委員鄭運鵬、市議會副議長李曉鐘、市議員林政賢、市府社會局長鄭貴華、桃園區長洪清淵、國際獅子會300G2區總監胡耀輝、創區總監黃簡美桂、台灣總會執行長暨300G2區前總監魏淑蓮及獅友會員均一同出席活動。

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