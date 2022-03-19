烏俄戰爭埋下「大量地雷」成隱憂！　烏內政部長：需耗費數年清除

▲俄羅斯進攻烏克蘭以後，許多地方都被埋下地雷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭內政部長指出，在俄羅斯進攻烏克蘭以後，國內許多地方都被埋下地雷，戰爭結束後的清除工作，可能需要仰賴西方國家協助，拆除工作恐耗費數年。

根據《美聯社》報導，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）表示，烏克蘭在戰爭期間遭到大量砲彈和地雷襲擊，其中很大一部分都還埋在廢墟底下未爆，構成了真正的威脅。他指出，一旦戰爭結束，烏克蘭可能須仰賴西方國家協助，來處理拆除的龐大任務，「拆除它們需要耗費數年，而不是數個月。」

除了俄軍留下的未爆彈之外，烏克蘭軍隊也在橋樑、機場和其他關鍵基礎設施上埋有地雷，防止俄軍入侵。莫納斯特斯基說，「我們無法清除領土上所有地雷，所以我呼籲我們的國際合作夥伴，還有來自歐盟、美國的專家小組，為我們進行排雷。」

烏俄戰爭邁入第24天，烏克蘭各大城市持續遭到砲擊，馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）向BBC表示，俄軍的坦克和軍機仍持續進行砲擊，大部分的居民都只能躲在避難場所裡面，且馬力波超過80％的住宅建築受損或被摧毀，其中30％無法修復，「整個市中心都不見了，這個城市的每一寸土地都留下了戰爭的痕跡。」