科技主管偷吃女廚師！帶出國拍床照　被抓包竟要妻「3人和平共存」

▲新竹某科技公司主管偷吃，竟還要妻子，「三人和平共存」，被一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

記者陳韻如／新竹報導

科技公司主管阿健（化名）與餐廳老闆娘小花（化名）發生婚外情，阿健不僅帶著小花到美國拉伊維加斯出差，還拍下親密合照以及小花的私密床照，被正宮抓包後，他在對方要求下簽下切結書並回歸家庭，但他卻仍與小花藕斷絲連，還向正宮表示要「三人和平共存」，不願結束與小三關係，正宮最終心寒提告求償。法官審理後，判2人需賠償正宮80萬元。

正宮提告主張，她與阿健結婚多年，但她2019年6月下旬卻在阿健手機中發現，阿健帶著小花到美國拉斯維加斯出差，還拍下親密合照以及小花躺在床上的照片，她才驚覺遭到丈夫背叛，並立即詢問阿健。

當時阿健坦承外遇，還簽下切結書聲明會與小花結束不正常關係，並回歸家庭，但事後卻仍藕斷絲連，阿健甚至還更改小花的LINE頭像持續聊天，被正宮發現後，2人轉往另個通訊軟體，還設下密碼，讓正宮無法得知內容。之後，又因阿健需到越南及大陸等地出差，沒想到他竟還不忘帶著小花一同前往，甚至參加公司尾牙、音樂會等。

直到2020年3月間，阿健突然在家庭群組中傳送手寫聲明，表示要與正宮分開，甚至還離家出走，後經家人不斷勸說，他才願意返家，隨後立下切結書表示，「每月最多去一次XX餐廳（小花經營的餐廳）吃飯、聚餐等。

正宮見狀，怒控對方根本無意結束婚外情，甚至還不惜挑起衝突，被子女勸阻之後，他甚至還將子女打傷，直到2021年4月間，阿健鐵了心要離婚後，正宮也心寒決定對2人提告求償。

對此，阿健否認姦情，辯稱他與小花只是朋友關係，且因小花的餐廳環境舒適，他才會不時選擇在該餐廳聚餐，是妻子多疑善妒，偶然看到他手機中公司聚餐2人的合照，辯認定他外遇，並多次在家中大鬧，還動手施暴，又擅自委託真信業者對小花進行調查、前往小花父母住處及餐廳鬧事等。

而小花也表示，她自己是老闆兼廚師，經常需出國考察國外餐廳及學習異國料理，她與阿健有幾次出國的時間意外有數日重疊的情形，便曾相約聚餐，但這些都是正常的社交行為，吃完飯後2人就各自回到自己的飯店，並未有同遊同宿知情，而至於照片的部分，該照片中的女子並無露出正面臉部，不能就以此認定那是舊她本人。

不過，法官審理時勘驗合照，發現阿健與小花上半身依偎緊靠，親密程度明顯與一般平有關係有別，再者，當正宮詢問阿健，「你的選擇是什麼？或是你要什麼？」阿健竟回應，「三人和平共存」，顯見他並沒有對婚外情積極否認。另外，2人有多次出境是搭乘同班飛機，時間也有多次重疊，難以認定是巧合，最終判2人須連帶賠償正宮80萬元。