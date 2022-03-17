兒童打新冠疫苗利弊引論戰！莊人祥澄清：接種可降低MIS-C

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

是否開放兒童接種新冠疫苗國際間正反意見皆有，至於國內政策尚未定案，有待3/24專家會議討論。指揮中心發言人莊人祥今日特別強調，國際研究指，兒童接種新冠疫苗不但不會造成兒童多系統發炎症候群（MIS-C），反而會降低發生率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兒童打疫苗正反立論。（圖／陳秀熙提供）

有報導指出，台大公衛教授陳秀熙團隊分析兒童接種疫苗的利弊，接種疫苗引發MIS-C（兒童多系統發炎症候群）的比例以5至11歲最高，相較之下，幼兒確診新冠症狀主要是頭痛、咳嗽、流鼻涕，反而相對輕微，以作為幼兒接種不需要施打疫苗的立論。

莊人祥今日特別說明陳秀熙說法，「5到11歲幼童不需要施打疫苗的理由在於，有些人打了疫苗後會有一些症狀，包括接種部位疼痛、疲倦、發燒、無法上學等；但是不打疫苗確診了，大部分都是輕症，包括咳嗽、頭痛、流鼻涕、發燒，就算最嚴重也是所謂的兒童多系統發炎症候群」。

莊人祥指出，資料也提到，即便發生機率非常低，每十萬確診病例中只有兩例發生，主要是集中在5~11歲幼兒為主；這當中完全沒有提到打疫苗發生MIS-C。

莊人祥進一步說明，MIS-C主要是新冠疾病侵襲兒童感染兩三週之後，可能會發生侵犯身體多個系統的發炎性疾病，很類似川崎氏症。

莊人祥表示，根據美國研究，雖然兒童感染新冠後少數會發生MIS-C，但12~18歲如果接種疫苗，可以有效降低MIS-C。接種2BNT，感染後和其他人西比可以降低91%發生機會，法國研究也有類似發現。也就是說，小朋友打疫苗不會造成MIS-C，反而會降低發生率。