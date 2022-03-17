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自備鍋子買湯！女店員裝滿遭老闆娘碎念：給太多　他一招化解尷尬

網友自備鍋子買湯，卻害店員被老闆責怪感到不好意思。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲網友自備鍋子買湯，卻害店員被老闆責怪感到不好意思。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

圖文／CTWANT

近幾年環保意識抬頭，不少民眾外出購物皆會自備環保購物袋，或者容器盛裝食物，以減少塑膠袋的使用量。一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，自己自備鍋子去買湯，店員疑似因此多給一些；豈料，卻害得女店員被老闆娘責怪，讓他感到十分不好意思，自願再多付錢，化解一場尷尬。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，自己日前自備鍋子去買一碗65元的養生湯，女店員似乎多給了一些惹得老闆娘不快，不斷對店員碎碎念，「你裝這麼多給他喔」、「妳會不會裝啊？」網友表示，自己聽見後感到相當不好意思，「老闆娘還跟我說下次來沒這麼多了…。」

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網友表示，自己當下立即回答，「我跟老闆娘說沒關係，看這份量多了多少，多出來的錢照算。」希望老闆娘能停止責備女店員，不要因此失了和氣。此外，原PO也在文末標註該名女店員對其表示感謝，「這位店員在這裡謝謝妳」、「不好意思害妳被唸了」、「不知道妳有沒有機會看到」。

貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論，有網友認為老闆娘太過計較，「像這樣我以後也不會去光顧了，深怕又害到人」、「同時得罪員工跟客人」、「生意就不要怕客人吃」、「老闆娘不會做人」、「我懂~大約2週前我去燒臘店買三杯雞飯，點餐臺前新來的店員挾了5塊肉給我，中間挾菜，最後老闆娘結帳的時候，老闆娘隔空大罵三杯雞飯是4塊肉…我站在那裡超尷尬的。」

但也有人持不同意見，「我覺得老闆娘是對的，這是原則問題，因為有些客人確實會因你這次給他多一點，他下次來你沒給到那麼多就跟店員吵」、「其實有講就好，正常都可以理解，必在客人面前念，大家都尷尬。」

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