前雲林農業處長「離職日酒駕自撞」！吳芳銘49字道歉：撞杯變撞車

▲前農業處長吳芳銘在辭職生效當晚酒駕自撞，所幸無人受傷。（圖／翻攝自Facebook／吳芳銘）

記者閔文昱、蔡佩旻／雲林報導

前雲林縣政府農業處長吳芳銘，年前因個人因素向縣府提出辭職， 不料卻在今（16日）傳出，他在3月12日離職生效日當天，酒駕撞路邊車輛，被依公共危險罪嫌移送雲林地檢署。對此，吳芳銘晚間也在臉書PO文道歉了。

吳芳銘16日晚間在臉書發文指出，「個人的行為對社會造成不良示範，深切悔悟，特此道歉。無人受傷，謝謝大家的關心。」並hashtag「#不要讓撞杯變成了撞車」。

據了解，吳芳銘12日晚間於虎尾鎮餐敘，席間稍有飲酒，返家途中不慎自撞路邊車輛，未造成人員受傷，酒測值0.81，警方將其依公共危險罪嫌移送雲林地檢署，經法院裁定10萬元緩起訴。

雲林縣政府對此統一發出說明，關於本府前農業處長吳芳銘酒駕一事，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，該事件發生在3/12深夜，但事實上同一天稍早，吳前處長已向縣長請辭獲准。羅楚東說，吳芳銘前處長因個人因素，在去年底即向縣長請辭，雖經縣長多次慰留，吳前處長仍辭意甚堅，因此縣長於3月12日下午批准辭呈，也即刻生效。

新聞處長羅楚東強調，張麗善縣長感謝吳前處長任內對雲林縣農業推廣的努力與付出，但酒駕行為就是不對，該案已交付法律裁處。