健保部分負擔預告「4項變更」一次看！　衛福部力拼6月上路

▲健保部分負擔預告，地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院今（16）日預告部分負擔調整草案，與先前健保署發布版本相比有4項變更，一為到醫學中心、區域醫院第二、三次領慢箋免收費；地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元；經轉診到區域醫院、醫學中心作檢驗檢查，收費上限也從原本的200元、300元調降為150元與200元，但輕症到醫學中心掛急診依然維持800元收費上限，並未調降。

健保署在2月25日健保會中公布部分負擔調漲草案，慢箋領藥、檢驗檢查與輕症掛急診都要漲價。慢箋第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心、區域醫院則仍須每次收取100元基本定額。不過今日預告版本中已略作調整，第二、三次領藥免收部分負擔，以期弱勢不受影響。

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▲行政院預告草案慢箋第二、三次領藥維持免收費。

在此次預告版本中，檢驗檢查也依轉診與否收取10~20%費用，但依照基層院所、區域醫院與醫學中心分別設下200~400元的天花板價，經轉診到區域醫院上限調降為150元；未經轉診維持300元。醫學中心也是依同樣方式計費，但轉診上限調降為200元，未經轉診仍維持400元。基層院所檢驗檢查免收費級距拉升為500元。

健保會2月底開會後，不少委員均針對調漲的公平性與合理性提出質疑，也有委員提到收取部分負擔對弱勢者不利，尤其是因為有祖產無法取得中、低收入身份者。陳時中日前表示，若為此類族群，衛福部可從菸捐中撥款補足差額，保障弱勢者就醫權益。

健保署長李伯璋表示，依照預告版本，一般藥品增加5.3億、慢箋38億，而檢驗檢查可挹注63億健保、急診也有1.2億元，合計一年可增加107億元健保營收。依照109年資料推估，約有26.8%、289萬國人每年將多支出10~200元部分負擔，另有32%民眾不受影響。社保司司長商東福表示，預告將持續到3月30，蒐集各界意見，力拼於上半年公告上路。

▲急診部分負擔維持健保署公布版本。