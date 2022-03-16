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擔心舊iPhone升級 iOS 15.4會變慢　8款機型跑分結果出爐

▲iOS 14.5將發布。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 14.5機型跑分結果出爐。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果例行性都會推出軟體更新，目前也已經向所有使用者發布最新的iOS 15.4作業系統，包含口罩版Face ID等重大更新，加上全新emoji表情、網頁翻譯等等新功能。不過也有許多舊機種的消費者不敢更新，擔心手機因此變慢，有國外YouTuber就對各種機型進行測試，了解更新後的效能如何。 

iAppleBytes頻道中發布新的實測影片，針對歷代iPhone進行測試，從iPhone 6S到最新的iPhone 13，比較iOS 15.3.1與升級後iOS 15.4的運作效能差異，並使用Geekbench 跑分測試。

結果顯示，其實更新不會對手機效能產生太大影響，不過上市5年左右的iPhone 8，效能跑分影響較為明顯，多核心方面的降幅差距較大，其次為iPhone 7。

此外，iPhone 6s、iPhone SE、iPhone 11與 iPhone 12升級後跑分數據略為下降，不過沒有顯著差異。而在測試的機種中，僅有iPhone SE與iPhone 13跑分數據略為上升。

▲iPhone機型升級跑分。（圖／記者陳俐穎製）

▲iPhone機型升級跑分。（圖／記者陳俐穎製）

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