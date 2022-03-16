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上海4億豪宅被踢爆「夜間糞水倒灌」　10餘年漏水3次屋主氣炸

▲上海湯臣一品豪宅。（圖／CFP）

▲上海知名豪宅湯臣一品位於黃浦江邊，擁有絕佳地理位置。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海一名陳先生2010年花了9500萬元人民幣（約4.08億元新台幣）買下浦東黃浦江邊的湯臣一品豪宅，不過，陳先生居住10餘年間，共出現3次漏水情況，向物業反應無果。更誇張地是，今年3月時，陳先生晚間進入臥房前，竟發現主臥浴室的地面上，布滿了黃褐色的糞便和糞水，陣陣惡臭直讓他乾嘔不停。

▲湯臣一品屋主晚間進入主臥室時，被廁所的滿地糞水嚇壞。（圖／翻攝新民晚報）

▲湯臣一品屋主晚間進入主臥室時，被廁所的滿地糞水嚇壞。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，這些年來，陳先生居住的房屋接連遭遇3次突如其來的「漏水」和「反水」（水勢倒流），一次次的「驚魂」讓他和家人提心弔膽、苦惱不已。陳先生表示，「自從買房以來，我和家裡人幾乎沒有過上一天舒坦日子…。」

陳先生3月1日當晚發現主臥廁所糞水直流，急忙通知物業處理，沒想到，工作人員竟然「束手無策」。隨後，陸家嘴街道房辦派人上門，為了查明原因，在廁所淋浴室的牆壁上挖出一個方形大洞，直至目前都還查不出原因。

即便已距離事發時10多日，陳先生依然能在房間內聞到刺鼻的臭味，此前，女兒臥房的馬桶也曾冒出濃濃糞水，陳先生表示，「我女兒遭此驚嚇，每天惡心得連飯都吃不下，晚上更是沒辦法睡著，結果還得了抑鬱症（憂鬱症），光給她看病，我們就花費了不少精力。」

陳先生稱，由於物業始終修不好馬桶，他只能無奈讓女兒住在其他房間，並將其臥室廁所的馬桶封閉整整8年，「直至2020年，物業稱技術成熟，才將馬桶的管道疏通。」

▲湯臣一品屋主晚間進入主臥室時，被廁所的滿地糞水嚇壞。（圖／翻攝新民晚報）

▲屋內長期漏水導致牆面出現裂痕。（圖／翻攝新民晚報）

面對這樣的問題，開發商公關人員表示，陳先生家中淋浴間糞水外溢的原因，可能是樓上住戶在裝修時，改動排水管和污水管的接口，在淋浴房的位置安裝了馬桶，「但問題的確切原因，還需進一步排查。」

至於陳先生反映的水管漏水和馬桶反水問題，開發商表示，將進一步覈實情況，後續會積極地與陳先生保持溝通聯繫，「我們會盡快安排工作人員，全面檢查所有居民樓的公共管道。」

據了解，湯臣一品位於上海浦東新區陸家嘴濱江大道旁，由4棟極為豪華的江景住宅和1棟高級會所組成，最高共44層。湯臣一品於2005年10月19日開售時，一度以單價11萬人民幣／平方公尺（156.3萬元新台幣／坪）的價格，創下當時大陸豪宅的最高售價紀錄。

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