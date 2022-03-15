▲▼2022蘭陽新視野 野趣大同遊程開跑了

▲樂水部落「泰雅百年遷徙故事‧實境任務野食趣」。

圖、文／蘭陽原創館提供

宜蘭縣政府為推廣原鄉旅遊產業，108年起和原住民族委員會共同推動宜蘭原鄉在地的觀光品牌「野趣大同」，不僅是要將原鄉地區的部落風貌和特色行程，透過單一窗口打造全台獨特的山徑體驗活動之外，也逐步推廣大同鄉5個部落10條遊程的亮點，讓全台灣的遊客更認識宜蘭縣大同鄉。

▲▼大同鄉樂水部落「泰雅獵人，山林野趣森體驗」（上圖）；大同鄉樂水部落「食農教育心體驗」（下圖）。

「一部落一步道」即是野趣大同的核心理念，經過3年的推廣，例如：樂水部落「野食樂水泰雅食農小旅行」、樂水部落「泰雅百年遷徙故事實境野趣」、樂水部落「泰雅獵人山林野趣森體驗」、英士部落「英士横岐漾古道新融驗森呼吸」、英士部落「人帶路芃芃野溪溫泉療癒之旅」、寒溪部落「飛宿寒溪雨滴的故鄉浪漫山旅」、寒溪部落「野營寒溪獵人的山間野炊」、松羅部落「野徑松羅・泰雅雨林奥秘探索」、崙埤部落「野遊崙埤紅土部落小旅行」及崙埤部落「九寮溪一日獵人體驗」，自推出以來，獲得許多好評及熱烈迴響，而藉由不同的山林體驗及特色活動，讓前來大同鄉的旅客，除了放下平時緊繃的身心靈之外，也透過森呼吸體驗探索大自然的奥妙，品嚐泰雅傳統風味餐將部落的鮮食趣味分享給大家。

▲▼英士部落「英士橫岐漾古道‧新體驗森呼吸」（上圖）；「獵人帶路‧芃芃野溪溫泉療癒之旅」（下圖）。

今年宜蘭縣春季大型旗艦活動-2022綠色博覽會即將在3月26日於冬山河生態綠洲園區盛大辦理，野趣大同品牌也在「野趣森林」區的活動現場展出半日體驗活動的限定行程，詳情請搜尋Facebook野趣大同諮詢活動。

▲寒溪部落「飛宿寒溪‧日風的泰雅部落浪漫山旅」。

▲▼松羅部落「野徑松羅‧泰雅雨林奧秘探索」、「野徑松羅‧溯溪秘境冒險」、崙埤部落「野遊崙埤‧九寮溪泰雅獵人學校體驗營」。

▲「野遊崙埤‧紅土部落小旅行」。