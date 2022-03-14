偵查隊長遭控翹班喝酒飆下屬？ 分局回應：非勤務中飲酒

▲圖為台北市文山一警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導



14日有網路媒體爆料指出，台北市警局文山一分局偵查隊隊長涉嫌在值班日外出翹班飲酒，事後因派出所同仁偵辦刑案需求請他回分局，該隊長居然酒後怒嗆派出所同事，並反映基層警員檢舉但事發多日後並無下文，對此北市警局文山一警分局督察組證實，確有此檢舉，目前案件依規定調查仍在進行。



據了解，該件檢舉文山一警分局偵查隊葉姓隊長的案件，肇因在3月初該分局復興派出所清晨在路上攔檢到一名酒駕通緝犯，該男除觸犯酒駕公危罪嫌外，另身揹2案通緝犯身分，警員緊鑼密鼓製作完酒駕公危筆錄後，展開馬拉松式的移送開庭之旅；警員先把該嫌犯依現行犯移送偵查隊製作移送書類後，整卷送往台北地檢署開庭。



復興所警員辛苦先陪該嫌開完酒駕公危的偵查庭訊後，再將他移往北檢進行通緝犯到案庭訊，之後再將他押往士林地檢署進行通緝犯到案開庭，這起馬拉松移送之旅，警員從下午起陸續陪同開庭，直到半夜11點多才把通緝犯送抵士林地檢署。



未料此舉引發士檢不滿，認為警方未先請示報備就深夜丟人犯到地檢署，引發檢察官作業困擾，檢察官致電文山一警分局偵查隊長抱怨，葉姓隊長被痛罵一頓後，直接撥手機給復興所值班台幹譙「你們送人犯去地檢署都不請示一下？」由於葉姓隊長講話過程激動並帶著酒意，3月中旬文山一警分局督察組便接獲檢舉，葉姓偵查隊長涉嫌值日當天外出飲酒並辱罵基層。



根據文山一警分局督察組進行調查，督察人員訪談當天接電話的復興所警員，確認隊長通話過程相當粗魯抱怨該所警員「但沒有罵髒話」。另外督察人員調閱當天班表，偵查隊長當天白天值班到晚上21時簽退，之後便到木新路某薑母鴨店與民間友人餐敘，對方聲稱要提供警方販毒集團線索，葉姓隊長是值班當天下班勤餘時間喝酒，文山一警方鄭重表示該網路媒體報導有誤。



但文山一警方重申，葉姓隊長經調查坦承在薑母鴨店內確有飲酒，並非上班值班時間飲酒，但酒後致電派出所態度不佳有傷官箴、傷害團隊工作士氣，督察組將待調查結束後祭出適當行政處分以飭警紀。

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