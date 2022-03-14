最快一個月後「檢疫變7天」　陳時中鬆口：確實有753規劃

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，目前國內實施入境10+7，外界也持續關心何時有望再放寬檢疫天數，更期盼邊境能儘早開放。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確實有做檢疫7天、5天和3天的規劃，觀察一個多月以後，如果沒有特別的變化，檢疫天數就往7天走。

陳時中晚間出席臺北市旅館商業同業公會第16屆第一次會員大會晚宴，會前受訪時被問及「5月鬆綁邊境是否有譜？」他直言「5月還太早。」他表示「國內疫情慢慢穩定，和國際相較，台灣感染率非常低，目前是兩萬出頭的人，疫情走到這裡，非開不可，但要去看怎麼開可以面面俱到，開放要在疫情可控下達到正常化生活。」

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另外，針對旅遊業者提出「357鬆綁（3月開放商務、5月開放入境旅遊、7月開放出境觀光）」建議，陳時中表示，很難用時間去訂定時程，因為疫情很難掌控。但他也透露「接下來確實有7天、5天和3天的規劃」，但要看怎麼規定，自主應變怎麼做好，包括有業者或客人染疫，該怎麼自主應變自我管理，都要持續跟旅館同業公會大家討論，看看怎麼做才是可行的。

陳時中也坦言，未來旅遊和染疫完全分流是越來越難，很難一刀切的乾乾淨淨，所以只能逐步縮短檢疫天數，「一個多月以後，如果沒有特別的變化，就往7天走。」