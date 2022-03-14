販售大陸個資牟利！半年數百萬筆獲利千萬　詐團5人落網

▲警方鎖定詐欺機房位置，持搜索票由霹靂小組進行攻堅查緝並逮捕嫌犯。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮刑事警察大隊和刑事警察局偵查大隊第三隊8日破獲以出售大陸個資牟利之詐騙集團，同時查扣毒品及犯罪工具一批，並逮捕嫌犯5人，全案移送花蓮地檢署深入偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊和刑事警察局偵查第八大隊第三隊年2月獲報在花蓮市郊區有不法集團設置機房，報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦。





經警方跟監、埋伏蒐證及調閱各項資料分析，認事證已臻完備，鎖定該詐欺機房確切位置後，今年2月22日見時機成熟，動員23名警力持搜索票查緝，並出動刑事警察局除暴隊及花蓮縣警察局霹靂小組警力進行攻堅，逮捕王姓等犯嫌共計5人到案，查扣相關供犯罪用，查獲手機11支、平板1台、筆電5台、現金22萬7900元、點鈔機、第二級毒品大麻1小包、安非他命1小包、隨身碟、分享器等證物。

▲查扣手機、筆電、現金、點鈔機及毒品等證物。

調查人員表示，該機房係透過網路以每筆人民幣2元取得大陸民眾個資，再賺取新台幣4-5元的價差轉售牟利，初步估算自去年9月迄今至少販賣數百萬筆以上大陸民眾個人資料。全案以涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌移請花蓮地方檢察署偵辦，其中1名犯嫌並由法院裁定新台幣50萬元具保。

花蓮縣警察局局長戴崇贒表示，新修正組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，而且犯罪者會處以強制勞動工作等保安處分，民眾切勿心存僥倖從事犯罪活動。民眾發現任何可疑不法情事，立即向警方提供線索查緝，共同維護社會治安及民眾生命財產安全。

