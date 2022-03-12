宜蘭仁哥笑了！65張千元大鈔撒在路上　熱心民眾急送派出所

▲好險！宜蘭綽號「仁哥」的陳姓板模工，將65415元薪水掉在半路，所幸被楊姓男子撿到送到派出所。（圖／翻攝自宜蘭知識+)

記者黃宥寧／宜蘭報導

有驚無險！宜蘭1名楊姓民眾，11日下午行經羅東鎮竹林街，發現地上出現一個薪資袋，千元大鈔更是散落一地，他立刻上前撿起來拍照，熱心的在臉書社團「宜蘭知識+」PO文說：「掉錢的朋友，別慌，錢已幫你送至公正派出所」，並附上千元掉落路面及薪水袋照片，心急如焚的「仁哥」赴派出所見一毛不少的薪水，充滿感激。

50歲楊姓民眾見薪水袋寫上「仁哥」，一個月上班25天、日薪2600元，月薪6萬5415元，心想應該是從事勞力工作賺的錢，撿到薪水袋後，立刻送到羅東警分局公正派出所，做完筆錄約6點離去，沒想到2分鐘後，遺失薪水袋的「仁哥」立刻赴公正派所報案，警方比對相關資料確認無誤，順利將錢交還給他。

據悉，「仁哥」將薪水袋插在褲子後面口袋，騎摩托車返家後，發現薪水不翼而飛，心急如焚跑到工地尋找，一無所獲，立刻跑到派出所報警，好險被拾金不昧的楊姓民眾撿到，讓失而復得的他充滿感謝。

楊姓民眾拾金不昧的行為，也讓這篇文湧入萬人點讚，網友更紛紛留言寫下：「不能只按一個讚」、「看到這篇文，本來鬱悶的心情整個開了」。