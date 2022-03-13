5大星座近3年會發財　雙子排第二、第一名「沒人能阻擋」！

▲小孟老師透露有5個星座近3年將會發財。（圖／pixabay）

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明天又是一週新的開始，命理專家小孟老師分享透露，有5個星座在近3年將會發財，幾乎囊括了所有成功的機會、運勢強到無人能擋，快來看看自己是否有上榜吧！

第五名、金牛座

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金牛座的朋友對於錢財運轉的概念掌握度非常高，買東西時就能看出他們細細研究CP值的精準，除了商品有無價值外，整個廣告跟運輸成本他都會算進去考量，可以說非常有生意頭腦，絕對不做吃虧的投資！這能力小用在顧全家計，幫全家都把關好最有品質的生活，大用在如果做生意當老闆，能夠控制好成本，不管是薄利多銷，或是走精緻高檔路線，都能做出一番事業。而且金牛座的朋友其實非常愛美，他們是金星守護的星座，在美與享樂這部分從不虧待自己，如果再遇到一個可以相伴一生的愛人，他們會更願意努力去拚事業，給自己跟愛人最甜蜜幸福不用煩憂的生活！

第四名、獅子座

愛面子、講氣派的獅子座朋友，真的不能沒有錢，他們不喜歡出門矮人一截的感受，為了成為獅子王，能在眾人面前展現他的霸氣跟大方，他們會想盡辦法幫自己賺很多錢，如此一來才能在外面保持他榮耀般的形象，讓人看得起他。為此，獅子座朋友除了私底下會默默研究投資理財，也會跟朋友討論合夥做生意，只要讓他研究出一個方向，他們就會努力往那個目標前進跟衝刺，而且在過程中如果能有良好業績，他們會產生無比的成就感，這個成就感跟使命感會把他們推上一波波的高峰，而且霸氣外露的他們從來不會隱藏他們要拿下生意的決心，可以說是攻擊力非常高，執行力也很強，賺大錢的機會就更高囉！

第三名、處女座

錢就像是人生價值這道湯的基底，要醞釀好的味道，基底一定要厚韻無窮。對處女座的朋友來說，人生追求自我卓越，希望凡事都能盡力到最好，不管是學業還是事業，他們內心深處都想拿第一得金牌，站在一個高位上他們才會覺得這個世界是安全的，可以讓他放心地做自己想做的事，所以他們很清楚除了凡事得第一之外，生存要有錢這件事情太重要了！他們謹慎小心，從小就用心安排自己的人生藍圖，一步一步朝人生勝利組前進，雖然他們對外謙虛，表現出不在乎金錢的樣子，但他其實暗中掌握利弊，心裡早就對事情有良好的計畫，以靜制動的悄悄往發大財的方向前進。

第二名、雙子座

雙子座的朋友絕頂聰明，他們最喜歡走在潮流尖端的新鮮事，任何一個新的發展都逃不過他們的法眼，所以他們常常能瞄準商機，知道接下來會大流行什麼，做什麼新花樣可以大賣，可以說是市場掌握力非常高超。不管在哪個行業的雙子座，雖然看起來玩心很重，好像沒有這麼在乎賺不賺錢，但他們敏銳的觀察力，已經將他們跟一般人的眼界拉開差距，剩下的就是看他們要不要去追求了，因為雙子座容易只是說說而已，但只要他們下定決心要在某一個領域獨占鰲頭，很快的他們就能爬上去，那些名與利便相伴而來。

第一名、天蠍座

天蠍座的朋友在商場上可以說是曉勇善戰的猛將，他們縝密的心思能夠看透全局，內斂沉穩的個性能夠沉得住氣，這可以說在生意談判上非常重要，能一步步攻破對方的心防之外，又能快速計算利弊得失，水象星座的他們，內斂又堅毅之外，還擁有一顆溫柔又能同理的心，這是一個很重要的部分，當你能夠同理你的競爭者，能夠感受他們的內心狀況，你就能打贏勝仗，正所謂知己知彼百戰百勝啊！而且天蠍座的人除了對於金錢有想掌控的慾望之外，他們對於權力跟勢力也有所迷戀，那種感覺實在是太爽了，所以他們會精心的策劃布局，各種生意機會都不放過，可以說是爬升速度非常快的一群人，只要他們想得到，沒有人可以阻擋他們的。

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